Объединяющий молодых ида-вируских футболистов ФК "Alliance" с третьей попытки одержал первую победу в первой лиге, переиграв на домашнем поле со счетом 1:0 Пярнуский футбольный клуб.
Гол капитана принес ида-вируской молодежи первую победу в первой лиге
Решающий гол забил в конце встречи один из опытнейших игроков "Alliance" 20-летний капитан Эрик Круглов.
У команды Пярну, играющей под руководством Игоря Принса, который был защитником эстонской сборной, а в качестве тренера дважды приводил таллиннскую "Levadia" к титулу чемпиона Эстонии, в начале игры была хорошая возможность открыть счет, однако Йоонас Сильд не смог метко пробить пенальти на четвертой минуте.
Набравший за три тура четыре очка "Alliance" занимает в таблице седьмое место, однако большинство его соперников провели уже по четыре игры. Руководитель и тренер клуба Андрей Шкалета сказал перед началом сезона "Северному побережью", что уровень команд первой лиги в этом году равный и поэтому можно ждать много интересных и равных игр. Турнирная таблица после первых туров это подтверждает.
В лиге мастеров у "Narva Trans" осталось еще провести игру с действующим чемпионом - таллиннской "Levadia", многие игроки которой вышли из строя из-за коронавируса. Из-за игр сборной теперь и в лиге мастеров, и в первой лиге настал перерыв до начала апреля.