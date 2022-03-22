Гол капитана принес ида-вируской молодежи первую победу в первой лиге

Решающий гол забил в конце встречи один из опытнейших игроков "Alliance" 20-летний капитан Эрик Круглов.

У команды Пярну, играющей под руководством Игоря Принса, который был защитником эстонской сборной, а в качестве тренера дважды приводил таллиннскую "Levadia" к титулу чемпиона Эстонии, в начале игры была хорошая возможность открыть счет, однако Йоонас Сильд не смог метко пробить пенальти на четвертой минуте.

Набравший за три тура четыре очка "Alliance" занимает в таблице седьмое место, однако большинство его соперников провели уже по четыре игры. Руководитель и тренер клуба Андрей Шкалета сказал перед началом сезона "Северному побережью", что уровень команд первой лиги в этом году равный и поэтому можно ждать много интересных и равных игр. Турнирная таблица после первых туров это подтверждает.