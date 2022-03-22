Ээрик-Нийлес Кросс: Любая помощь Украине сейчас важнее, чем прежде

Неделю назад я писал о теории кульминационного пункта Клаузевица. Напомню, что, по Клаузевицу, это тот пункт в ходе войны, когда наступающая сторона несет такие большие потери и настолько устала, что больше не в силах проводить масштабные наступательные операции. Отдельные атаки, конечно, возможны, но по большому счету наступающий выдохся. Тогда я предсказывал, что с русскими это произойдет самое большее в течение десяти дней. Сегодня осмелюсь утверждать, что этот момент настал.

Примерно неделю назад начался период, в течение которого ни с той, ни с другой стороны больших событий не происходило, однако в последние несколько дней русские предприняли попытки наступления под Киевом, близ Херсона и в Мариуполе, и все они потерпели неудачу.

Украинцы в боях уничтожили боевую группу батальона 331-го парашютно-десантного полка, боевую группу батальона 6-го танкового полка, отвоевали несколько городов к северу от Херсона, уничтожили командование 8-й российской армии на херсонском аэродроме и, как утверждается, командование 35-й армии под Киевом (в последнем случае пока нет никаких имен, так что ждем, но командующий 8-й армией генерал-лейтенант Мордвичев в любом случае убит).

Самой тяжелой ситуация выглядит в Мариуполе, который по-прежнему окружен и где батальон "Азов" ведет уличные бои. Сдаваться они не собираются, но для меня загадка, как им до сих пор хватает боеприпасов. Возможно, у украинцев все-таки есть какие-то тайные доступы.

Русские по своей доброй традиции продолжают убивать женщин и детей, депортировать и похищать людей, разрушать больницы, школы и музеи. Однако бойцовского духа в них все меньше.

17 марта во Владимире хоронили сразу четырех подполковников местного управления Росгвардии и множество других офицеров. В Костроме семьи требуют объявить траур, поскольку в гробах или мешках для трупов прибыло около двухсот десантников 331-го полка.

Трудно оценить, насколько россияне в России на самом деле осознают происходящее. Все больше признаков того, что инстинкты, которые, помнится, существовали в советские времена, просыпаются и подсказывают, что правительство врет. Одна организация, проводящая опросы общественного мнения, опубликовала статистику того, как люди отказываются отвечать на вопросы. Чтобы полностью заполнить один опросник, интервьюерам приходилось делать в среднем 18 звонков.

Журналисты увольняются, люди дерутся в очередях за сахаром, а все больше срочников отказываются служить. По украинским данным, пало более 14000 российских солдат. Даже если эта цифра преувеличена, она начинает казаться близкой к истине.