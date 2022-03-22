Мартин Репинский уходит из Центристской партии и политики

"Планирую отработать в Рийгикогу до конца своего мандата следующей весной. Во всех важных голосованиях буду поддерживать Центристскую партию, если фракция посчитает это нужным. У меня нет негативных чувств ни к своей партии, ни к соратникам по партии, и я верю, что дружба и желание сотрудничать продолжатся также после моего ухода из текущей политики", - написал Репинский в социальных сетях.