Вт, 22.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Мартин Репинский уходит из Центристской партии и политики

Эрик Калда
, журналист
Мартин Репинский уходит из Центристской партии и политики
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Мартин Репинский за время своей политической карьеры попал в несколько скандалов - как в связи с козьей фермой Конью, так и в связи с работой в Йыхвиском волостном управлении и в Рийгикогу.
Мартин Репинский за время своей политической карьеры попал в несколько скандалов - как в связи с козьей фермой Конью, так и в связи с работой в Йыхвиском волостном управлении и в Рийгикогу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа скандальный политик Мартин Репинский сообщил, что уходит из Центристской партии и политики, когда партия за неделю до этого заявила, что у Репинского не будет больше места в списке Центристской партии на следующих парламентских выборах.

"Планирую отработать в Рийгикогу до конца своего мандата следующей весной. Во всех важных голосованиях буду поддерживать Центристскую партию, если фракция посчитает это нужным. У меня нет негативных чувств ни к своей партии, ни к соратникам по партии, и я верю, что дружба и желание сотрудничать продолжатся также после моего ухода из текущей политики", - написал Репинский в социальных сетях.

Центристская партия в список не берет

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх