Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа скандальный политик Мартин Репинский сообщил, что уходит из Центристской партии и политики, когда партия за неделю до этого заявила, что у Репинского не будет больше места в списке Центристской партии на следующих парламентских выборах.
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Мартин Репинский уходит из Центристской партии и политики
Мартин Репинский уходит из Центристской партии и политики
"Планирую отработать в Рийгикогу до конца своего мандата следующей весной. Во всех важных голосованиях буду поддерживать Центристскую партию, если фракция посчитает это нужным. У меня нет негативных чувств ни к своей партии, ни к соратникам по партии, и я верю, что дружба и желание сотрудничать продолжатся также после моего ухода из текущей политики", - написал Репинский в социальных сетях.