Пюхайыги получит к осени долгожданный новый мост

Опорная балка моста, ведущего от портово-пляжной территории в Тойла к дворцовой площадке в Оруском парке, обрушилась два года назад, после чего ставший опасным мост демонтировали. Поскольку сооружение временного моста в заповеднике было бы сложным и затратным, посетителям парка пришлось изменить свои привычные маршруты передвижения.