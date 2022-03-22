Строительство нового моста на Пюхайыги начнется сразу же, как растает снег, и должно завершиться к концу октября.
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Пюхайыги получит к осени долгожданный новый мост
Пюхайыги получит к осени долгожданный новый мост
Опорная балка моста, ведущего от портово-пляжной территории в Тойла к дворцовой площадке в Оруском парке, обрушилась два года назад, после чего ставший опасным мост демонтировали. Поскольку сооружение временного моста в заповеднике было бы сложным и затратным, посетителям парка пришлось изменить свои привычные маршруты передвижения.