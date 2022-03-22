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Кохтла-ярвеские квартиры установили ценовой рекорд последних 13 лет

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-ярвеские квартиры установили ценовой рекорд последних 13 лет
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В Кохтла-Ярве за много лет ни одного нового квартирного дома построено не было, правда, некоторые дома, как на улице Тервизе в Ахтмеской части города, реновированы.
В Кохтла-Ярве за много лет ни одного нового квартирного дома построено не было, правда, некоторые дома, как на улице Тервизе в Ахтмеской части города, реновированы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Судя по совершенным в феврале сделкам с квартирами, средняя цена квадратного метра площади составила в Кохтла-Ярве 143 евро - это больше всего за последние 13 лет, но все же в восемь раз меньше, чем, например, в Раквере. Об этом свидетельствует рыночный обзор "Pindi Kinnisvara" за февраль.

В последний раз средняя цена совершенных за месяц сделок по купле-продаже квартир превышала в Кохтла-Ярве цифру 143 евро за квадратный метр в начале 2009 года. Весной того же года цена опустилась ниже 100 евро и с маленькими колебаниями держалась на таком уровне 13 лет. Один из более значительных скачков произошел три года назад в феврале, когда средняя цена составила 129 евро, но затем цена квадратного метра опять упала ниже ста евро.

Среднему пиковому уровню цены кохтла-ярвеских квартир - 358 евро за квадратный метр летом 2008 года - нынешний уровень цен все еще уступает в два с половиной раза. Уровень цен на квартиры в Кохтла-Ярве все больше отдаляется также от уровня цен в других крупных городах Эстонии. Разница с Таллинном составляет 18 раз. Это значит, что если в Кохтла-Ярве продать трехкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра, то вырученных денег хватит на покупку лишь трех квадратных метров в столице.

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