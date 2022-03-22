Кохтла-ярвеские квартиры установили ценовой рекорд последних 13 лет

В последний раз средняя цена совершенных за месяц сделок по купле-продаже квартир превышала в Кохтла-Ярве цифру 143 евро за квадратный метр в начале 2009 года. Весной того же года цена опустилась ниже 100 евро и с маленькими колебаниями держалась на таком уровне 13 лет. Один из более значительных скачков произошел три года назад в феврале, когда средняя цена составила 129 евро, но затем цена квадратного метра опять упала ниже ста евро.