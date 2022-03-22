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Алутагузеское волостное собрание обсудит необходимость реформы образования

Кюлли Крийс
, журналист
Алутагузеское волостное собрание обсудит необходимость реформы образования
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Волостное собрание должно решить, можно ли вообще начинать более тщательно взвешивать будущее Ийзакуской гимназии.
Волостное собрание должно решить, можно ли вообще начинать более тщательно взвешивать будущее Ийзакуской гимназии. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алутагузеское волостное собрание решит в четверг, инициировать ли изменение волостной программы развития, которое позволило бы упорядочить образовательную сеть.

Новую программу развития Алутагузеской волости приняли только в сентябре прошлого года. Тогда волостное собрание не включило в нее тему упорядочения образовательной сети, найдя, что реформа образования уже проведена. А именно: в марте 2018 года волостное собрание решило, что гимназическое образование можно будет получать на месте и в дальнейшем, и при Ийзакуской гимназии создали баскетбольную академию Рейнара Халлика. Благодаря изменениям хотели увеличить количество учеников гимназической ступени до 50, привлекая для этого учащихся также из других регионов Эстонии.

Волостное управление по-прежнему видит необходимость реформировать школьную сеть, с учетом прежде всего жизнеспособности Ийзакуской гимназии, а также возможных изменений в связи с иллукаской и мяэтагузеской школами.

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