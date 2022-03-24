Пустующих квартир в Кохтла-Ярве много, но предложить их беженцам стыдно

В начале марта в Кохтла-Ярве состоялся аукцион квартир, из выставленных на торги 34 квартир новых хозяев обрели пятнадцать. По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елены Шаронберг, в списках еще около семидесяти пустующих муниципальных квартир в Ору, Сомпа, Ярвеской части и чуть меньше в Ахтмеской, но подавляющее большинство в состоянии, к которому больше применимо словосочетание "нежилое помещение". Поэтому надежды на то, что с приездом беженцев спрос на свободное городское жилье вырастет, нет.