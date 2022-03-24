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Пустующих квартир в Кохтла-Ярве много, но предложить их беженцам стыдно

Ирина Кивисельг
, журналист
Пустующих квартир в Кохтла-Ярве много, но предложить их беженцам стыдно
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После мартовского аукциона в трех домах на улице Уус пустующие квартиры нашли новых хозяев.
После мартовского аукциона в трех домах на улице Уус пустующие квартиры нашли новых хозяев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К началу текущей недели в Кохтла-Ярве приехало более 220 беженцев с Украины, но надежды на то, что теперь спрос на свободное городское жилье вырастет, пока нет.

В начале марта в Кохтла-Ярве состоялся аукцион квартир, из выставленных на торги 34 квартир новых хозяев обрели пятнадцать. По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елены Шаронберг, в списках еще около семидесяти пустующих муниципальных квартир в Ору, Сомпа, Ярвеской части и чуть меньше в Ахтмеской, но подавляющее большинство в состоянии, к которому больше применимо словосочетание "нежилое помещение". Поэтому надежды на то, что с приездом беженцев спрос на свободное городское жилье вырастет, нет.

- Квартиры в домах, построенных в первой половине прошлого века, ремонта не видели по 60-70 лет, убитая сантехника и коммуникации, кто ими заинтересуется? - задает она риторический вопрос. - Даже если продаются почти даром - от 50 до 100 евро - цена не привлекает, потому что вложения на восстановление требуются слишком большие.

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