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Сигне Рийсало: помощь беженцам не должна ухудшить жизнь наших собственных людей

Кюлли Крийс
, журналист
Сигне Рийсало: помощь беженцам не должна ухудшить жизнь наших собственных людей
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Сигне Рийсало надеется, что военные беженцы, которых мы на первых порах поддержим, станут вскоре налогоплательщиками.
Сигне Рийсало надеется, что военные беженцы, которых мы на первых порах поддержим, станут вскоре налогоплательщиками. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Страхи людей в период перемен и кризиса естественны, однако сейчас нет больших причин опасаться, что беженцы отберут у наших людей рабочие места или пособия, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

- В Эстонию прибыло уже более 20000 украинских военных беженцев. Большая часть из них - дети, однако есть и взрослые, желающие устроиться на работу. Имеют ли они на рынке труда какие-то преимущества по сравнению с нашими людьми?

- С того момента, как украинский военный беженец получил в Эстонии временную защиту на один год, он на рынке труда равен тем людям, которые проживали в Эстонии раньше, никаких преимуществ у него нет. Точно так же для него действует требование о минимальной зарплате и изучении языка, и он должен встать на учет в кассе по безработице в качестве безработного.

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