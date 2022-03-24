Сигне Рийсало: помощь беженцам не должна ухудшить жизнь наших собственных людей

- В Эстонию прибыло уже более 20000 украинских военных беженцев. Большая часть из них - дети, однако есть и взрослые, желающие устроиться на работу. Имеют ли они на рынке труда какие-то преимущества по сравнению с нашими людьми?

- С того момента, как украинский военный беженец получил в Эстонии временную защиту на один год, он на рынке труда равен тем людям, которые проживали в Эстонии раньше, никаких преимуществ у него нет. Точно так же для него действует требование о минимальной зарплате и изучении языка, и он должен встать на учет в кассе по безработице в качестве безработного.