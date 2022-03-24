Страхи людей в период перемен и кризиса естественны, однако сейчас нет больших причин опасаться, что беженцы отберут у наших людей рабочие места или пособия, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
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Сигне Рийсало: помощь беженцам не должна ухудшить жизнь наших собственных людей
Сигне Рийсало: помощь беженцам не должна ухудшить жизнь наших собственных людей
- В Эстонию прибыло уже более 20000 украинских военных беженцев. Большая часть из них - дети, однако есть и взрослые, желающие устроиться на работу. Имеют ли они на рынке труда какие-то преимущества по сравнению с нашими людьми?
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