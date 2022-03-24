"Театр Я.Р.Г." и "Сийликесед" устроят театральный выходной для всех любителей театра

Инициатор театрального дня Татьяна Кундозерова рада, что театральный праздник выпал на воскресенье, и надеется, что горожане найдут возможность прийти в зал, чтобы познакомиться с творчеством ребят. Все постановки - премьерные.

- Здорово, что 27 марта выпало на воскресенье, надеюсь увидеть в зале много родителей, ведь из-за ковидных ограничений почти два года не было возможности увидеть своих детей на сцене, - констатирует она. - Директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова с удовольствием откликнулась на предложение устроить театральный марафон. Повезло, что ковидные сертификаты больше не требуют - есть возможность прийти всем.

В полдень младших школьников ждут на спектакль "Сипсик-Эно Рауд 6:0" - это театральный проект "А+Б" Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы, посвященный 60-летию одноименной книги Эно Рауда. Пять коротких историй из жизни популярного персонажа расскажут 18 самых юных артистов 1-3-х классов, которые несколько месяцев старательно готовились под руководством Татьяны Кундозеровой.

Через полчаса эстафету подхватит театральная студия Кохтла-Ярвеского центра культуры "Сийликесед" со спектаклем "Здравствуйте!". Воспитанники Юлии Поповой работают в клубе "Сомпа" и тоже успели к весне отточить новый спектакль.

В 13.30 театральный проект "3,14" Славянской основной школы, которым также руководит Татьяна Кундозерова, представит животрепещущую постановку "И вот я снова Бог" по пьесе Андерса Дууса. Она поднимает важные темы, волнующие подростков.