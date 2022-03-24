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"Rock-a-Rella", или Красочное шоу по мотивам сказки "Золушка"

Ирина Кивисельг
, журналист
"Rock-a-Rella", или Красочное шоу по мотивам сказки "Золушка"
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Танцоры "Goltsman Ballet" представят историю Золушки на современный лад.
Танцоры "Goltsman Ballet" представят историю Золушки на современный лад. Фото: Goltsman Ballet

Классический балет и рок-музыка в живом исполнении - такое редкое сочетание не оставит зрителя равнодушным, в чем уже убедились артисты театра "Goltsman Ballet". А зрители, которые придут в Йыхвиский концертный дом в среду, 30 марта в 19.00, имеют возможность составить об этом собственное впечатление.

"Rock-a-Rella" - это классический балет, современные танцы, рок и живая музыка на саксофоне. Белоснежные балетные пачки и пуанты переплетаются с тяжелой музыкой и шипами на кожаных куртках. Если рок-балет - это что-то необычное и до конца неизведанное, то сюжет постановки известен - это история Золушки на современный лад.

- Респектабельный юноша, стремящийся стать рок-звездой, влюбляется в девушку-официантку, из другого классового сословия, - приоткрывает сюжет хореограф-постановщик Мария Гольцман. - Они встречаются, и происходит все как в сказке - есть волшебные туфли, платья, бал... Хрустальная туфелька непременно найдет свою хозяйку.

Роль современной Золушки исполнит ученица Таллиннской балетной школы Сандра Ива. Она предстанет перед зрителями и на роликах, и на пуантах, будет слушать рок и "зависать" в социальной сети...

В рок-балете "Rock-a-Rella" прозвучит авторская живая музыка, причем один из авторов-исполнителей, Мехис Саабер, будет и играть, и танцевать. Это не самое простое дело, однако от интересного вызова молодой артист не мог отказаться. Эва Мария Кангро - балерина, играющая на саксофоне. Недавно добавился Олег Михайлов - выйдет на сцену с гитарой.

На сцене будет около 25 человек.

- В составе труппы трое студийцев, которые по десять лет занимаются и участвовали во многих спектаклях, - дополняет Мария. - Эва Мария Кангро, она доктор психологии, играет на саксофоне и исполнит в спектакле произведение еще одного нашего участника спектакля - Александра Попова. Она и танцует тоже. Лиза Попова участвовала в танцах на ТНТ, была в команде Егора Дружинина.

Мария добавляет, что рок-балет в Эстонии прежде никто не ставил, они трудились над постановкой год. Пандемия добавила сложностей, часто пришлось прерываться, но в целом процесс шел легко, потому что в создании спектакля участвовала вся команда. Совместное творчество - стиль танцевального театра "Goltsman Ballet".

Премьера состоялась в августе, но, к сожалению, из-за ковидных ограничений спектакль до сих пор смогли показать только дважды в Таллинне.

- Так что йыхвисцы станут одними из первых зрителей, едем в мой родной край с огромной радостью, - подчеркивает Мария Гольцман. - Йыхвиский концертный дом нас очень поддержал, надеемся, что и зрители соскучились по танцевальным спектаклям.

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