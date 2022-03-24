Министр внутренних дел Кристиан Яани: гражданской обороной надо всерьез заниматься, людям нет смысла строить бункеры

- К этой неделе в Эстонию прибыло уже свыше 21000 украинских военных беженцев. Сколько еще мы в состоянии принять и будем ли вынуждены в какой-то момент закрыть ворота?

- Закрыть ворота невозможно, ведь эти люди перемещаются в границах Европейского союза по безвизовому режиму. Правда, мы восстановили пограничный контроль на южной границе, чтобы помочь этим людям сразу по прибытии, но, с другой стороны, также из соображений безопасности, потому что мы хотим знать, кто приезжает в нашу страну.