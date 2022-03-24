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Министр внутренних дел Кристиан Яани: гражданской обороной надо всерьез заниматься, людям нет смысла строить бункеры

Эрик Калда
, журналист
Министр внутренних дел Кристиан Яани: гражданской обороной надо всерьез заниматься, людям нет смысла строить бункеры
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По словам Кристиана Яани, миграционное давление на Эстонию, с учетом нашей численности населения, велико, и в будущем станет возможно распределять беженцев между странами по принципу солидарности.
По словам Кристиана Яани, миграционное давление на Эстонию, с учетом нашей численности населения, велико, и в будущем станет возможно распределять беженцев между странами по принципу солидарности. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министр внутренних дел Кристиан Яани, работая вместе с правительством на этой неделе в Ида-Вирумаа, сказал, что в свете войны в Украине вопрос гражданской обороны актуален и в Эстонии, но людям все же не стоит начинать строить для себя убежища.

- К этой неделе в Эстонию прибыло уже свыше 21000 украинских военных беженцев. Сколько еще мы в состоянии принять и будем ли вынуждены в какой-то момент закрыть ворота?

- Закрыть ворота невозможно, ведь эти люди перемещаются в границах Европейского союза по безвизовому режиму. Правда, мы восстановили пограничный контроль на южной границе, чтобы помочь этим людям сразу по прибытии, но, с другой стороны, также из соображений безопасности, потому что мы хотим знать, кто приезжает в нашу страну.

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