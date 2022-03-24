ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда в Ида-Вирумаа появится первое новое рабочее место благодаря фонду справедливого перехода?

Правительство уже несколько лет ведет подготовку к использованию 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза, чтобы с его помощью создать новые рабочие места в Ида-Вирумаа, где в предыдущие годы из-за энергетической политики Европейского союза исчезло несколько тысяч рабочих мест. Программа использования денег этого фонда сейчас оценивается в Европейской комиссии.