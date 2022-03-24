Правительство уже несколько лет ведет подготовку к использованию 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Европейского союза, чтобы с его помощью создать новые рабочие места в Ида-Вирумаа, где в предыдущие годы из-за энергетической политики Европейского союза исчезло несколько тысяч рабочих мест. Программа использования денег этого фонда сейчас оценивается в Европейской комиссии.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда в Ида-Вирумаа появится первое новое рабочее место благодаря фонду справедливого перехода?
Когда в Ида-Вирумаа появится первое новое рабочее место благодаря фонду справедливого перехода?
Министр государственного управления ЯАК ААБ:
- Думаю, в 2023 году. Я настроен оптимистично и знаю много предприятий, которые собираются претендовать на дотацию из этого фонда и создавать предприятия в Ида-Вирумаа.
Полагаю, что первые рабочие места появятся скорее на малых предприятиях. В их случае процесс от получения дотации до начала работы короче. Им также проще начать деятельность в промышленных парках, где уже выполнена большая предварительная работа.
Постараемся уже в начале этого лета, не дожидаясь окончательной оценки Европейской комиссии, открыть первой меру поддержки крупных инвестиций. График плотный, и подготовка больших планов, а также строительство требуют больше времени.
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