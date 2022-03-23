Государство обещает помочь Кохтла-Ярве и Нарве, чтобы Кесклиннаские основные школы этих городов получили новые здания. Однако помощь предоставляется при условии: эти учебные заведения должны стать школами языкового погружения.
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Государство поддержит Кохтла-Ярве и Нарву при строительстве школьных зданий
Государство поддержит Кохтла-Ярве и Нарву при строительстве школьных зданий
Снос старого и строительство нового здания Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы, а также соединение его со спортзалом обойдутся почти на три миллиона дороже, чем предполагалось.