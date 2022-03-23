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Государство поддержит Кохтла-Ярве и Нарву при строительстве школьных зданий

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Государство поддержит Кохтла-Ярве и Нарву при строительстве школьных зданий
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После сноса старого здания Кесклиннаской школы, расположенной в Кохтла-Ярве на углу улиц Пярна и Вахтра, там появится новая современная учебная среда. Для этого город Кохтла-Ярве заключил договор с раквереской фирмой "Revin Grupp". "Верю, что с понедельника уже будут видны работы по сносу", - сказал мэр Тоомас Наэль.
После сноса старого здания Кесклиннаской школы, расположенной в Кохтла-Ярве на углу улиц Пярна и Вахтра, там появится новая современная учебная среда. Для этого город Кохтла-Ярве заключил договор с раквереской фирмой "Revin Grupp". "Верю, что с понедельника уже будут видны работы по сносу", - сказал мэр Тоомас Наэль. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Государство обещает помочь Кохтла-Ярве и Нарве, чтобы Кесклиннаские основные школы этих городов получили новые здания. Однако помощь предоставляется при условии: эти учебные заведения должны стать школами языкового погружения.

Снос старого и строительство нового здания Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы, а также соединение его со спортзалом обойдутся почти на три миллиона дороже, чем предполагалось.

"Северное побережье" писало в феврале, что город Кохтла-Ярве просит у государства помощи, поскольку цены на стройматериалы за последний год выросли и с ранее намеченными суммами город с проектом Кесклиннаской основной школы не справится.

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