Государство поддержит Кохтла-Ярве и Нарву при строительстве школьных зданий

После сноса старого здания Кесклиннаской школы, расположенной в Кохтла-Ярве на углу улиц Пярна и Вахтра, там появится новая современная учебная среда. Для этого город Кохтла-Ярве заключил договор с раквереской фирмой "Revin Grupp". "Верю, что с понедельника уже будут видны работы по сносу", - сказал мэр Тоомас Наэль.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik