Руководителями нарвских госгимназий станут Ирене Кяосаар и Тейви Габриэль

Ирене Кяосаар с 2017 года руководит Фондом интеграции, однако до этого действовала именно в сфере образования - в качестве руководителя как программы языкового погружения, так и отдела общего образования в Министерстве образования и науки.

- Ответственность у Ирене будет очень большая, ведь она будет не только директором госгимназии, но и руководителем эстоноязычной основной школы, - прокомментировала "Северному побережью" министр образования и науки Лийна Керсна.

Ирене Кяосаар пообещала, что новая школа обязательно будет ориентированной на ученика и иметь открытую школьную культуру, при которой хорошо как учиться, так и учить.

Тейви Габриэль. Фото: Erakogu

Нарвская эстонская госгимназия станет тесно сотрудничать с другой новой школой - Нарвской гимназией, руководителем которой будет Тейви Габриэль. Сейчас Габриэль работает руководителем Кохтла-Ярвеской гимназии по учебе и развитию. В прошлом году ее выбрали ида-вирумааским руководителем учебного заведения года.

Габриэль считает важным качественное эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа, а также чтобы учеба в гимназии предлагала широкий выбор, вызовы и вдохновение каждому учащемуся.

Заведующий министерским отделом госшкол Райво Труммал сказал, что новые школьные руководители имеют долговременные связи с Ида-Вирумаа и хорошее ощущение местного региона.

Министерство выбирало директоров на открытом конкурсе, в котором участвовали в общем десять кандидатов. Новые школьные руководители приступят к работе с частичной нагрузкой в начале апреля, а на полную ставку - с июня этого года.