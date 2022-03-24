Государство обещает Ярвеской школе новое здание

Ярвеская школа - старейшая школа города Кохтла-Ярве, правопреемница первой школы, находившейся на территории города, поэтому имеет почти столетние культурно-образовательные традиции. С 2019 года, после создания Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, работает в статусе основной школы. Нынешнее школьное здание на улице Катсе было построено полвека назад и амортизировалось.

"Даже больше, чем нового здания, школьный коллектив ждет того, что государство сумеет обеспечить качественное образование на эстонском языке - для этого нужно больше учителей и опорных специалистов", - сказала исполняющая обязанности директора Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Стелла Онкель.