"Даже больше, чем нового здания, школьный коллектив ждет того, что государство сумеет обеспечить качественное образование на эстонском языке - для этого нужно больше учителей и опорных специалистов", - сказала исполняющая обязанности директора Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Стелла Онкель.
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Государство обещает Ярвеской школе новое здание
Государство обещает Ярвеской школе новое здание
- Очень надеемся, что поддержат и эстоноязычных детей, которые у нас в меньшинстве, потому что прежде фокус был на поддержке детей с иным домашним языком, - добавила Стелла Онкель.