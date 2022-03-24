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Государство обещает Ярвеской школе новое здание

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Государство обещает Ярвеской школе новое здание
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Ярвеская школа - старейшая школа города Кохтла-Ярве, правопреемница первой школы, находившейся на территории города, поэтому имеет почти столетние культурно-образовательные традиции. С 2019 года, после создания Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, работает в статусе основной школы. Нынешнее школьное здание на улице Катсе было построено полвека назад и амортизировалось.
Ярвеская школа - старейшая школа города Кохтла-Ярве, правопреемница первой школы, находившейся на территории города, поэтому имеет почти столетние культурно-образовательные традиции. С 2019 года, после создания Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, работает в статусе основной школы. Нынешнее школьное здание на улице Катсе было построено полвека назад и амортизировалось. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Даже больше, чем нового здания, школьный коллектив ждет того, что государство сумеет обеспечить качественное образование на эстонском языке - для этого нужно больше учителей и опорных специалистов", - сказала исполняющая обязанности директора Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Стелла Онкель.

- Очень надеемся, что поддержат и эстоноязычных детей, которые у нас в меньшинстве, потому что прежде фокус был на поддержке детей с иным домашним языком, - добавила Стелла Онкель.

Ярвеская школа - единственная в Кохтла-Ярве школа с эстонским языком обучения. Из 301 учащегося почти 70 процентов - из двуязычной или неэстоноязычной семьи. Школа много лет находилась в сложной ситуации, стараясь предлагать детям с эстонским и русским домашним языком одинаково качественное образование. 

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