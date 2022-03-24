В следующем периоде финансирования Евросоюза государство направит на ида-вируские школьные здания около 70 миллионов евро, сказала министр образования и науки Лийна Керсна. Среди других новую учебную среду получит Кохтла-Ярвеская Ярвеская школа.
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Ожидаются десятки миллионов на обновление ида-вируских школьных зданий
Интервью с министром образования и науки Лийной Керсна
Ожидаются десятки миллионов на обновление ида-вируских школьных зданий
- Почему государство - лучший хозяин для Ярвеской школы, нежели город?
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