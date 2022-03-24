Ожидаются десятки миллионов на обновление ида-вируских школьных зданий

- Предложение об огосударствлении поступило от рабочей группы программы действий по переходу системы образования на эстонский язык, в которую привлечены также многие ида-вируские эксперты в сфере образования. Целью является, чтобы в регионе, где эстоноязычное население составляет меньшинство, государство со своей стороны гарантировало стабильность и развитие эстоноязычного образования. Это мы обязательно делаем в Кохтла-Ярве.