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Ожидаются десятки миллионов на обновление ида-вируских школьных зданий

Интервью с министром образования и науки Лийной Керсна
Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ожидаются десятки миллионов на обновление ида-вируских школьных зданий
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В следующем периоде финансирования Евросоюза государство направит на ида-вируские школьные здания около 70 миллионов евро, сказала министр образования и науки Лийна Керсна. Среди других новую учебную среду получит Кохтла-Ярвеская Ярвеская школа.

- Почему государство - лучший хозяин для Ярвеской школы, нежели город?

- Предложение об огосударствлении поступило от рабочей группы программы действий по переходу системы образования на эстонский язык, в которую привлечены также многие ида-вируские эксперты в сфере образования. Целью является, чтобы в регионе, где эстоноязычное население составляет меньшинство, государство со своей стороны гарантировало стабильность и развитие эстоноязычного образования. Это мы обязательно делаем в Кохтла-Ярве.

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