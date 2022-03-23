"Я уговаривал начальство не вносить дополнительную смуту" - профлидер нарвских энергетиков против вывешенного флага Украины

По данным "Северного побережья", украинский флаг подняли перед центральным входом на Эстонскую электростанцию в деревне Аувере под Нарвой в день визита спикера Рийгикогу Юри Ратаса. Визит состоялся в начале марта.

Против вывешивания украинского флага высказывалось руководство энергопрофсоюза "Narva Energia". Он объединяет более семисот работников Нарвских электростанций компании "Enefit Power" и обслуживающих предприятий, которые входят в госконцерн "Eesti Energia".

Председатель энергопрофсоюза Андрей Зайцев уверен, что администрация предприятия вывесила бы украинский флаг и до приезда Ратаса, но сам Зайцев просил не делать этого: "Я уговаривал начальство не вносить дополнительную смуту".

- Не надо этого. Коллективы у нас многонациональные, и надо сохранять нейтралитет. Мы же не политическое предприятие, а производственники - и должны просто работать. Но все равно флаг потом повесили, - с сожалением в голосе рассказал профлидер нарвских энергетиков.

Три флага, включая украинский, реют перед центральным входом на Эстонскую электростанцию в деревне Аувере под Нарвой. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Особое мнение профсоюзного лидера

Профсоюз "Narva Energia" объединяет 710 работников Нарвских электростанций и связанных с ними предприятий. Он входит в Союз профсоюзов энергетиков Эстонии. Андрей Зайцев состоит в правлении профсоюза с 2013 года.

Зайцев заявляет, что вывешивание украинского флага не нравится ни ему, ни некоторым другим ему известным работникам.

- На фоне этих всех событий некоторые семьи разваливаются: у одного одна позиция, у второго другая позиция, а теперь и на работе начинаются такие же обсуждения. Мы в Эстонии не знаем, кто прав, а кто виноват, и в Европе никто этого не знает. Занимаются этим (конфликтом в Украине) два великих мировых лидера - а нам надо сохранять нейтральную позицию и жить дальше, время расставит все по своим местам, - высказал Зайцев свою позицию по украинскому вопросу.

В данной связи в администрации энергоконцерна напомнили, что они сотрудничают с разными профсоюзами, а не только с "Narva Energia". По сведениям администрации, только один профсоюзный лидер выразил недовольство поднятием украинского флага.

- Мы в "Eesti Energia" поддерживаем право государства и народа Украины на свободу, независимость и формирование собственного будущего. В знак поддержки Украины мы подняли украинский флаг на зданиях "Eesti Energia" и "Enefit", - прокомментировала пресс-представитель Елена Дербнева.

У работников тревога и стресс

В "Eesti Energia" рассказали, что их работники, относящиеся к разным национальным группам и живущие в разных странах, сталкиваются в последние недели с тревогой и неопределенностью. По словам Елены Дербневой, сильнее всего влияет нынешняя ситуация на тех, у кого есть родственники в Украине. Среди остальных ощущается скорее общая тревога.

- Многие работники "Eesti Energia" хотели внести свой вклад в помощь пострадавшим от войны в Украине. С этой целью мы сообщали по каналам внутренней коммуникации о возможностях оказать помощь, и также нашлись среди наших работников и те, кто сам координировал отправку помощи в Украину, - рассказала Дербнева.

Чтобы снизить тревожность своих работников, на предприятиях "Eesti Energia" проводились на эстонском, русском и английском языках тренинги по обретению душевного спокойствия. Например, тренинг по управлению стрессом, в ходе которого рассказывали работникам о способах справиться с напряжением и сохранить обычный ритм повседневной жизни.

Также предлагается психологическое консультирование, которое распространяется и на членов семей работников энергоконцерна.