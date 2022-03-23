Национальный флаг Украины реет на площади перед Эстонской электростанцией "Eesti Energia" наравне с флагами энергоконцерна и республики. Это считает неуместным профсоюз нарвских энергетиков в лице его лидера.
"Я уговаривал начальство не вносить дополнительную смуту" - профлидер нарвских энергетиков против вывешенного флага Украины
По данным "Северного побережья", украинский флаг подняли перед центральным входом на Эстонскую электростанцию в деревне Аувере под Нарвой в день визита спикера Рийгикогу Юри Ратаса. Визит состоялся в начале марта.
Против вывешивания украинского флага высказывалось руководство энергопрофсоюза "Narva Energia". Он объединяет более семисот работников Нарвских электростанций компании "Enefit Power" и обслуживающих предприятий, которые входят в госконцерн "Eesti Energia".
Председатель энергопрофсоюза Андрей Зайцев уверен, что администрация предприятия вывесила бы украинский флаг и до приезда Ратаса, но сам Зайцев просил не делать этого: "Я уговаривал начальство не вносить дополнительную смуту".
- Не надо этого. Коллективы у нас многонациональные, и надо сохранять нейтралитет. Мы же не политическое предприятие, а производственники - и должны просто работать. Но все равно флаг потом повесили, - с сожалением в голосе рассказал профлидер нарвских энергетиков.
Особое мнение профсоюзного лидера
Профсоюз "Narva Energia" объединяет 710 работников Нарвских электростанций и связанных с ними предприятий. Он входит в Союз профсоюзов энергетиков Эстонии. Андрей Зайцев состоит в правлении профсоюза с 2013 года.
Зайцев заявляет, что вывешивание украинского флага не нравится ни ему, ни некоторым другим ему известным работникам.
- На фоне этих всех событий некоторые семьи разваливаются: у одного одна позиция, у второго другая позиция, а теперь и на работе начинаются такие же обсуждения. Мы в Эстонии не знаем, кто прав, а кто виноват, и в Европе никто этого не знает. Занимаются этим (конфликтом в Украине) два великих мировых лидера - а нам надо сохранять нейтральную позицию и жить дальше, время расставит все по своим местам, - высказал Зайцев свою позицию по украинскому вопросу.
В данной связи в администрации энергоконцерна напомнили, что они сотрудничают с разными профсоюзами, а не только с "Narva Energia". По сведениям администрации, только один профсоюзный лидер выразил недовольство поднятием украинского флага.
- Мы в "Eesti Energia" поддерживаем право государства и народа Украины на свободу, независимость и формирование собственного будущего. В знак поддержки Украины мы подняли украинский флаг на зданиях "Eesti Energia" и "Enefit", - прокомментировала пресс-представитель Елена Дербнева.
У работников тревога и стресс
В "Eesti Energia" рассказали, что их работники, относящиеся к разным национальным группам и живущие в разных странах, сталкиваются в последние недели с тревогой и неопределенностью. По словам Елены Дербневой, сильнее всего влияет нынешняя ситуация на тех, у кого есть родственники в Украине. Среди остальных ощущается скорее общая тревога.
- Многие работники "Eesti Energia" хотели внести свой вклад в помощь пострадавшим от войны в Украине. С этой целью мы сообщали по каналам внутренней коммуникации о возможностях оказать помощь, и также нашлись среди наших работников и те, кто сам координировал отправку помощи в Украину, - рассказала Дербнева.
Чтобы снизить тревожность своих работников, на предприятиях "Eesti Energia" проводились на эстонском, русском и английском языках тренинги по обретению душевного спокойствия. Например, тренинг по управлению стрессом, в ходе которого рассказывали работникам о способах справиться с напряжением и сохранить обычный ритм повседневной жизни.
Также предлагается психологическое консультирование, которое распространяется и на членов семей работников энергоконцерна.
Профсоюзы в Ида-Вирумаа обходят стороной украинскую тему
Заведующий Ида-Вируским отделением Центрального союза профсоюзов Эстонии АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ:
- В нашем регионе мы эту тему не педалируем, то есть стараемся обходить ее стороной. Любые проявления с любых сторон не приветствуем.
Что касается главной конторы Центрального союза профсоюзов, то сейчас там заняты подготовкой для украинских беженцев материалов, которые помогут им при трудоустройстве, чтобы их не обманывали. Чтобы они также знали, куда в Эстонии обратиться, если возникли проблемы. Эти материалы планируются и на украинском языке.