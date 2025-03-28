Объем продаж продуктов питания снизился

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, в феврале увеличился по сравнению с прошлым годом на 21 процент, объем продаж у магазинов промышленных товаров - на 6.

В то же время объем продаж у продовольственных магазинов сократился по сравнению с февралем прошлого года на пять процентов.

Среди магазинов, предлагающих компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, в феврале объем продаж увеличился больше всего, а именно на 28 процентов.

По сравнению с январем этого года в феврале объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 3 процента.