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Объем продаж продуктов питания снизился

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Вильяндиский магазин Selver.
Вильяндиский магазин Selver. Фото: Elmo Riig / Sakala / Postimees

В сравнении с февралем прошлого года, доход от продаж у предприятий розничной торговли в прошлом месяце в среднем увеличился на четыре процента, достигнув 785 миллионов евро.

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, в феврале увеличился по сравнению с прошлым годом на 21 процент, объем продаж у магазинов промышленных товаров - на 6.

В то же время объем продаж у продовольственных магазинов сократился по сравнению с февралем прошлого года на пять процентов.

Среди магазинов, предлагающих компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, в феврале объем продаж увеличился больше всего, а именно на 28 процентов.

По сравнению с январем этого года в феврале объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 3 процента.

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