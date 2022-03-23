Помочь беженцам можно и деньгами

По словам вице-мэра по финансам Людмилы Янченко, открыть специальный счет побудил вопрос недоходного предприятия, которое сообщило, что готово пожертвовать разным самоуправлениям довольно крупную сумму денег целенаправленно для помощи беженцам.

- Но, возможно, найдутся и другие люди, которые готовы помочь финансово, но не знают, как лучше это сделать, - комментирует она. - Городские власти оказывают всяческую поддержку беженцам - им предоставляется бесплатный транспорт, покупаем учебные пособия для занятий в школах, помогаем решать некоторые бытовые вопросы, на что идут средства из социального фонда, но встречаются и другие проблемы, для решения которых требуются дополнительные деньги. Например, семья устраивается жить в таком месте, где нет школы, и ребенку необходим стол, компьютер и прочие вещи для организации уроков. Нужен музыкальный инструмент для продолжения занятий музыкой, спортивная одежда или обувь для спорта и прочее. На такие цели и пойдут пожертвования с благотворительного счета.

Вице-мэр уверяет, что в первую очередь средства благотворительного фонда пойдут на детей и школьные принадлежности. Можно просто перечислить какую-то сумму или указать в пояснении конкретную цель. Ни на какие другие расходы деньги с благотворительного счета направляться не будут, и горуправление обязательно отчитается об истраченных суммах.

За несколько дней на новый счет поступило 100 евро, предприятие, по инициативе которого его открыли, пока не перечислило обещанные деньги. Городские власти приглашают всех людей и организации, которые могут и хотят оказать помощь украинским военным беженцам, внести посильную лепту в доброе дело, которое поможет переселенцам справиться с временными трудностями.