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Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск: бомбардировками невозможно никого сделать другом

Эрик Гамзеев
, журналист
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск: бомбардировками невозможно никого сделать другом
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Недавно вернувшийся из Украины Каймо Кууск в прошлый вторник посетил Кохтла-Ярвескую гимназию, где рассказал о происходящем в Украине школьному коллективу, а позже - и руководителям города.
Недавно вернувшийся из Украины Каймо Кууск в прошлый вторник посетил Кохтла-Ярвескую гимназию, где рассказал о происходящем в Украине школьному коллективу, а позже - и руководителям города. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Побывавший на прошлой неделе в Ида-Вирумаа посол Эстонии в Украине Каймо Кууск советует тем, кто считает, что Путин в Украине поступает правильно, задать один простой вопрос: на территории какого государства идет эта война и кто нападает, а кто защищается?

- Насколько неожиданным для находившихся в Киеве дипломатических корпусов было то, что Россия утром 24 февраля начала столь масштабную войну?

- Можно было предположить, что что-то начнет происходить в районе Луганска и Донецка. Но пойти колонной по узким шоссе, через леса, на Киев - это казалось полной глупостью. Но они все равно пошли. Поэтому такое начало нападения действительно было неожиданным.

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