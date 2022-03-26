Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск: бомбардировками невозможно никого сделать другом

- Насколько неожиданным для находившихся в Киеве дипломатических корпусов было то, что Россия утром 24 февраля начала столь масштабную войну?

- Можно было предположить, что что-то начнет происходить в районе Луганска и Донецка. Но пойти колонной по узким шоссе, через леса, на Киев - это казалось полной глупостью. Но они все равно пошли. Поэтому такое начало нападения действительно было неожиданным.