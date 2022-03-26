Побывавший на прошлой неделе в Ида-Вирумаа посол Эстонии в Украине Каймо Кууск советует тем, кто считает, что Путин в Украине поступает правильно, задать один простой вопрос: на территории какого государства идет эта война и кто нападает, а кто защищается?
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Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск: бомбардировками невозможно никого сделать другом
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск: бомбардировками невозможно никого сделать другом
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