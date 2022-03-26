Министр государственного управления Яак Ааб на встрече в Нарва-Йыэсууском горуправлении пообещал обратиться к правительству за деньгами на строительство важного для безопасности Эстонии мола в Нарва-Йыэсуу.
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Министр Яак Ааб обещал посодействовать строительству мола в Нарва-Йыэсуу
Министр Яак Ааб обещал посодействовать строительству мола в Нарва-Йыэсуу
- До сих пор город Нарва-Йыэсуу весьма успешно справлялся с инвестициями, - мэр Максим Ильин перечислил объекты, завершенные в течение последних четырех лет: велопешеходная дорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, внутригородские велопешеходные дорожки, обновленное уличное освещение, строительство порта, новое административное здание с магазином и центром здоровья.