Кохтла-Ярвеский ледовый холл в воскресенье открывает двери для спортсменов и болельщиков

- Реновационные работы вышли на финишную прямую, новое ледовое покрытие готово, новые борта стоят, поэтому давно запланированная игра состоится, несмотря на то, что строители еще не ушли с объекта, - сказала вице-мэр по образованию и культуре Кристийне Агу. - Посмотреть игру и обновленный холл приедут руководители хоккейного союза. Зрителей тоже пустим, стоимость билетов прежняя - 5 евро, детям до 12 лет - 3 евро.