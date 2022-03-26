Несмотря на то, что реновационные работы в Кохтла-Ярвеском ледовом холле окончательно не завершены, в воскресенье, 27 марта, на обновленном поле кохтла-ярвеский "Эверест" поборется за выход в финал чемпионата Эстонии с рижским "Курбадсом".
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Кохтла-Ярвеский ледовый холл в воскресенье открывает двери для спортсменов и болельщиков
Кохтла-Ярвеский ледовый холл в воскресенье открывает двери для спортсменов и болельщиков
- Реновационные работы вышли на финишную прямую, новое ледовое покрытие готово, новые борта стоят, поэтому давно запланированная игра состоится, несмотря на то, что строители еще не ушли с объекта, - сказала вице-мэр по образованию и культуре Кристийне Агу. - Посмотреть игру и обновленный холл приедут руководители хоккейного союза. Зрителей тоже пустим, стоимость билетов прежняя - 5 евро, детям до 12 лет - 3 евро.