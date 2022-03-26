Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ на этой неделе по приказу министра экономики и инфраструктуры получили дотацию на транзитные улицы - в общей сложности почти два миллиона евро.
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Три уездных города получили от государства два миллиона на ремонт главных улиц
Три уездных города получили от государства два миллиона на ремонт главных улиц
Городу Кохтла-Ярве государство выделило 800000 евро на реновацию маленького участка улицы Калеви и ремонт улицы Уус-Техазе, ведущей от улицы Калеви в промрайон.