Три уездных города получили от государства два миллиона на ремонт главных улиц

Улицу Яама в Йыхви капитально отремонтировали десять лет назад, но из-за допущенного брака она снова пришла в негодность.

Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ на этой неделе по приказу министра экономики и инфраструктуры получили дотацию на транзитные улицы - в общей сложности почти два миллиона евро.