Анвар Самост: Российский урок отказа от свободы

Если с начала президентства Путина шаги по утрате свободы стали заметны, то истинный момент изменения направления остался, скорее, в тумане. Неверно было бы считать этот выбор только путинским, годы перелома имели место, скорее, раньше, а сам Путин явился их последствием.

В конце сентября 1993 года напряженность между российским парламентом и президентом Борисом Ельциным усилилась после долгой борьбы за власть настолько, что Ельцин распорядился распустить парламент. Тогдашняя Конституция такого права президенту не давала, но в 1993 году авторитет Ельцина как у отечественной прессы, так и на Западе был по-прежнему высок, и в парламенте, скорее, видели ретроградов, мешавших президенту в осуществлении трудных реформ. Верховный совет, в свою очередь, проголосовал за отзыв Ельцина с поста президента.

Сейчас немногие помнят, что Ельцин разрешил конфликт со свободно избранным парламентом, использовав армию: 4 октября военные окружили известное как Белый дом здание парламента в центре Москвы и десяток танков по нему стреляли. В начале октября в Москве в конфликте, достигшем уровня гражданской войны, погибли 147 человек, сотни были ранены.

Сразу же после ареста руководителей парламентской попытки выражения протеста Ельцин при поддержке общественного мнения и СМИ предпринял ряд шагов по расширению президентской власти. Он запретил множество медийных изданий и политических движений, вынудил уйти председателя Конституционного суда и заставил Александра Невзорова прекратить свою сверхпопулярную телепередачу "600 секунд". По иронии судьбы Невзорову грозят сейчас 15 лет тюрьмы за разговор о российской бомбардировке детской больницы в Мариуполе. Ельцину удалось провести к концу 1993 года референдум о новой Конституции, которая вывела президентскую власть на нынешний уровень, и на выборах он получил новый парламент, который тут же отказался поддержать реформы его правительства, направленные на развитие рыночной экономики.

"Российским олигархам, а тем более службам безопасности было ясно, что примененная на президентских выборах 1996 года модель может надолго закрепить их власть; политические свободы и независимость прессы стали несущественными. Отсюда Путин и получил возможность пойти дальше". Анвар Самост, журналист

Политический аналитик Кадри Лийк сказала, что московские события октября 1993 года, непосредственным свидетелем которых она стала, привели ее во внешнюю политику, так как она хотела знать, "как это получается, что какое-то государство доходит до того, что президент средь бела дня стреляет по парламенту, и не может ли такое государство представлять опасность для своих соседей". К несчастью, взгляд Кадри на определивший судьбу России исторический момент оказался пророческим.

Однако наряду с 1993 годом мы должны взглянуть и на 1996-й. Ельцин к концу своего первого должностного срока стал очень непопулярным. Тому было много причин: снижение жизненных стандартов десятков миллионов людей, ущерб от половинчатых реформ, война в Чечне, а также неприкрытая коррупция приближенных Ельцина и непонятное поведение, алкоголизм и проблемы со здоровьем самого президента. В то же время в России были множество партий и политических движений, сильная оппозиция и свободная пресса.

Самым сильным кандидатом в президенты был руководитель Компартии Геннадий Зюганов, а это вызывало сильный страх у новой российской элиты, крупных предпринимателей и СМИ.

Хотя эта история длинная и драматичная, Ельцину, говоря коротко, удалось победить на выборах, так как конкурировавшие друг с другом олигархи позабыли о своих распрях, чтобы исключить избрание коммуниста президентом, а российская свободная пресса единодушно встала на сторону Ельцина и занялась его предвыборной кампанией. Цель казалась благородной. Ельцинские проблемы со здоровьем, промахи и скандалы исчезли с экранов телевизоров.

Однако российское общество уже не было прежним. Российским олигархам, а тем более службам безопасности было ясно, что примененная на президентских выборах 1996 года модель может надолго закрепить их власть; политические свободы и независимость прессы стали несущественными. Отсюда Путин и получил возможность пойти дальше.