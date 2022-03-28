Около четверти века возглавлявший Кохтла-Ярвеское отделение Центристской партии Валерий Корб перешел на пост вице-председателя отделения. Новым руководителем отделения стала Иветта Саккарт-Линнард.
Валерий Корб не руководит больше кохтла-ярвескими центристами
Избранная председателем на годовой конференции Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард является сейчас членом правления и региональным руководителем службы в "Karell Kiirabi". До этого она несколько лет работала руководителем канцелярии и секретарем Кохтла-Ярвеского горсобрания. В Центристской партии Саккарт-Линнард уже более 15 лет. В выборах в Кохтла-Ярвеское горсобрание она участвует начиная с 2005 года, но ни разу не была избрана. На местных выборах прошлой осенью Саккарт-Линнард набрала 98 голосов, но этого не хватило, чтобы стать членом горсобрания. В списке Центристской партии это стало 15-м результатом. Валерий Корб показал на последних местных выборах самый слабый за всю свою продолжительную карьеру муниципального политика результат - 136 голосов, однако в горсобрание прошел.
Наряду с Валерием Корбом вице-председателем Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии стала чиновник горуправления в сфере образования Ольга Головачева. Членами правления выбрали также Арне Берендсена, Артура Комиссарова, Ольгу Курдовскую, Валентину Кутузову, Людмилу Латт, Сергея Лопина, Елену Шаронберг и Светлану Скоробогатову.
Представителями Кохтла-Ярвеского отделения в собрании Центристской партии выбрали Валерия Корба, Антона Диева и Нину Алексееву, а членами ревизионной комиссии - Людмилу Янченко, Светлану Короткову и Валентину Сацуту.