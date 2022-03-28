Валерий Корб не руководит больше кохтла-ярвескими центристами

Избранная председателем на годовой конференции Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард является сейчас членом правления и региональным руководителем службы в "Karell Kiirabi". До этого она несколько лет работала руководителем канцелярии и секретарем Кохтла-Ярвеского горсобрания. В Центристской партии Саккарт-Линнард уже более 15 лет. В выборах в Кохтла-Ярвеское горсобрание она участвует начиная с 2005 года, но ни разу не была избрана. На местных выборах прошлой осенью Саккарт-Линнард набрала 98 голосов, но этого не хватило, чтобы стать членом горсобрания. В списке Центристской партии это стало 15-м результатом. Валерий Корб показал на последних местных выборах самый слабый за всю свою продолжительную карьеру муниципального политика результат - 136 голосов, однако в горсобрание прошел.