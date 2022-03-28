Тийт Лиллеметс вступил в Центристскую партию

Работавший до выборов помощником мэра Кохтла-Ярве по Ахтмеской и Оруской частям города Лиллеметс набрал на выборах 120 голосов, что оказалось меньшим урожаем голосов, чем в прежние годы, но этого хватило, чтобы, показав в списке Центристской партии 11-й результат, попасть в горсобрание.

Лиллеметс сразу после выборов не мог сказать, вступит ли в Центристскую партию. "Посмотрю немного, какими будут планы на будущее, и тогда станет видно, пойду дальше с социал-демократами или центристами, или появится еще какой-то вариант", - сказал Лиллеметс, приемным оцтом которого является известный ида-вирумааский муниципальный политик и коммунальный бизнесмен Николай Осипенко, в фирмах которого он тоже имел участие, а также входил в руководство этих фирм.