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Автомобили оккупируют газоны

Ирина Кивисельг
, журналист
Автомобили оккупируют газоны
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Этот автомобиль явно не на правильном месте - владельцу придется отвечать за нарушение правил парковки.
Этот автомобиль явно не на правильном месте - владельцу придется отвечать за нарушение правил парковки. Фото: Timofei Korepov

Снежная и морозная зима несколько месяцев позволяла автомобилистам оставлять транспорт около домов, зачастую прямо на газонах. Зимой это не приносило ущерба зеленым зонам, но когда снег и лед растаяли, они страдают. Автовладельцев призывают быть внимательнее, чтобы не превращать островки травы в грязь.

Разъезженные газоны не радуют глаз и не украшают город, поэтому, по словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофея Корепова, со сходом снега и пробуждением природы они стараются объезжать улицы почти ежедневно, чтобы призывать к порядку нерадивых автовладельцев, фиксировать случаи нарушения парковки.

- Когда почва тверда, покрыта льдом и снегом, газоны не страдают, но люди за зиму привыкли и, даже когда уже пробилась первая трава, продолжают парковаться на привычном месте, - констатирует Корепов. - Не думая о том, что потребуется немало времени на восстановление газона. Поэтому проверки парковки - одна из актуальных задач нашей службы весной. Если видим случаи нарушения на городской территории, делаем предписание о нарушении парковки, нарушителю придется заплатить 20 евро.

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