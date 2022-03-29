Снежная и морозная зима несколько месяцев позволяла автомобилистам оставлять транспорт около домов, зачастую прямо на газонах. Зимой это не приносило ущерба зеленым зонам, но когда снег и лед растаяли, они страдают. Автовладельцев призывают быть внимательнее, чтобы не превращать островки травы в грязь.
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Автомобили оккупируют газоны
Автомобили оккупируют газоны
Разъезженные газоны не радуют глаз и не украшают город, поэтому, по словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофея Корепова, со сходом снега и пробуждением природы они стараются объезжать улицы почти ежедневно, чтобы призывать к порядку нерадивых автовладельцев, фиксировать случаи нарушения парковки.
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