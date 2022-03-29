После долгих поисков Йыхвиский концертный дом нашел для кафе нового арендатора. Кафе "Keel" работает во время мероприятий, предлагает услуги кейтеринга и с прошлой недели ждет по будням обедающих.
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Новое кафе Йыхвиского концертного дома работает не только во время мероприятий
Новое кафе Йыхвиского концертного дома работает не только во время мероприятий
Постоянная работа кафе была на паузе с осени 2019 года, когда арендатор Ааре Реббан стал работать только во время мероприятий и сообщил концертному дому о желании отказаться от содержания кафе после окончания сезона.