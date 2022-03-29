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Новое кафе Йыхвиского концертного дома работает не только во время мероприятий

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Новое кафе Йыхвиского концертного дома работает не только во время мероприятий
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На открытии кафе "Keel" в позапрошлый четверг шеф-повар Ахто Хинн предложил примерно 70 гостям ужин из трех блюд. Поводом послужило общее благодарственное мероприятие Вирумааского общества эстонского образования и Эстонского клуба государственных чиновников, устроенное в честь лучших учителей эстонского языка, учителей, преподающих на эстонском языке, и друзей эстонского языка в Ида-Вирумаа.
На открытии кафе "Keel" в позапрошлый четверг шеф-повар Ахто Хинн предложил примерно 70 гостям ужин из трех блюд. Поводом послужило общее благодарственное мероприятие Вирумааского общества эстонского образования и Эстонского клуба государственных чиновников, устроенное в честь лучших учителей эстонского языка, учителей, преподающих на эстонском языке, и друзей эстонского языка в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

После долгих поисков Йыхвиский концертный дом нашел для кафе нового арендатора. Кафе "Keel" работает во время мероприятий, предлагает услуги кейтеринга и с прошлой недели ждет по будням обедающих.

Постоянная работа кафе была на паузе с осени 2019 года, когда арендатор Ааре Реббан стал работать только во время мероприятий и сообщил концертному дому о желании отказаться от содержания кафе после окончания сезона.

Тогдашний директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм пообещала провести поиск по всей Эстонии и сохранить кафе. После долгих поисков новый арендатор нашелся поблизости: кафе перешло к Ахто Хинну, который раньше работал в нем шеф-поваром, а в последнее время организовывал питание в нарвском театральном центре "Vaba Lava".

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