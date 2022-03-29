ОДИН ВОПРОС ⟩ Что интересного вы узнали в Ида-Вирумаа?

- Обороноготовность (жителей) Ида-Вирумаа тоже выросла. Причина в том, что никто не хочет войны у себя дома. Эстония является домом в том числе для иноязычных людей, и они не хотят, чтобы здесь была война.

Что еще позитивно - в связи с обороноготовностью вырос и патриотизм (людей), а также, конечно, выросла обеспокоенность из-за всяческих провокаций. Существует напряженность между общинами, но эта напряженность на данный момент не очень велика, и мы должны сделать все для того, чтобы она не выросла. Безопасность едина для всех нас, независимо от родного языка, и необходимо понимать, что сейчас, когда военной угрозы у нас нет, самым большим риском для нас на самом деле является внутренняя безопасность, то есть то, как мы ладим друг с другом.