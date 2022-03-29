В субботу на старт проходившего в Лиепае первого этапа чемпионата Балтии вышли 109 участников гонки на выносливость "соло". Эстонцев среди них было мало, зато один из них - Рихо Кеэрме - победил в эндуро.
Сезон кросса на выносливость открыли в Латвии
Сезон кросса на выносливость открыли в Латвии
- Южнее весна уже наступила, а в Эстонии большинство трасс еще заледеневшие, так что толком потренироваться не удалось, - сказал Рихо Кеэрме.
Результаты этого заезда пойдут в зачет не только чемпионата Балтии, но и чемпионата Латвии и Кубка Эстонии "Sandman". "В последнем всего три этапа, так что для итогов сезона очень важен каждый заезд", - сказал Рихо Кеэрме.
- Погода стояла солнечная, но ветер дул штормовой и управлять мотоциклом было трудно. Но в то же время ветер уносил пыль и видимость была хорошая, - сказал Аллар Кеэрме, выступавший за Йыхвиский мотоклуб и занявший четвертое место в классе Е1. Следующая гонка стартует 10 апреля в Виласки.
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