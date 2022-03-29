Сезон кросса на выносливость открыли в Латвии

- Южнее весна уже наступила, а в Эстонии большинство трасс еще заледеневшие, так что толком потренироваться не удалось, - сказал Рихо Кеэрме.

Результаты этого заезда пойдут в зачет не только чемпионата Балтии, но и чемпионата Латвии и Кубка Эстонии "Sandman". "В последнем всего три этапа, так что для итогов сезона очень важен каждый заезд", - сказал Рихо Кеэрме.