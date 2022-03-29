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Сезон кросса на выносливость открыли в Латвии

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Сезон кросса на выносливость открыли в Латвии
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Исправность мотоцикла удалось испытать только раз, и весь заезд проходил за счет общефизической подготовки. Однако ощущение было невероятно хорошим, и в результате пришла победа в классе, сказал Рихо Кеэрме.
Исправность мотоцикла удалось испытать только раз, и весь заезд проходил за счет общефизической подготовки. Однако ощущение было невероятно хорошим, и в результате пришла победа в классе, сказал Рихо Кеэрме. Фото: Erakogu

В субботу на старт проходившего в Лиепае первого этапа чемпионата Балтии вышли 109 участников гонки на выносливость "соло". Эстонцев среди них было мало, зато один из них - Рихо Кеэрме - победил в эндуро.

- Южнее весна уже наступила, а в Эстонии большинство трасс еще заледеневшие, так что толком потренироваться не удалось, - сказал Рихо Кеэрме.

Результаты этого заезда пойдут в зачет не только чемпионата Балтии, но и чемпионата Латвии и Кубка Эстонии "Sandman". "В последнем всего три этапа, так что для итогов сезона очень важен каждый заезд", - сказал Рихо Кеэрме.

- Погода стояла солнечная, но ветер дул штормовой и управлять мотоциклом было трудно. Но в то же время ветер уносил пыль и видимость была хорошая, - сказал Аллар Кеэрме, выступавший за Йыхвиский мотоклуб и занявший четвертое место в классе Е1. Следующая гонка стартует 10 апреля в Виласки.

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