Ида-Вируская центральная больница оказала помощь примерно двумстам беженцам

С 7 марта в Ярвеском доме здоровья было принято около двухсот украинцев. По словам доктора Натальи Исаевска, которая проводит медосмотр, на прием к ней приходят в основном молодые мамы с детьми. Участились обращения беременных женщин.

По словам Исаевска, после медосмотра многих беженцев направляют к семейным врачам и врачам-специалистам. Большой части беженцев требуется помощь невролога, онколога, гинеколога или ортопеда. "Каждый случай индивидуальный. Взрослых мы направляем при необходимости сразу к врачу-специалисту, проблемами детей занимаются в первую очередь семейные врачи, которые затем выдают направление к специалисту. В Ида-Вирумаа могло бы быть больше семейных врачей, которые принимали бы украинских беженцев", - сочла она.

По словам доктора, у очень многих прибывших из Украины людей расшатана нервная система, поэтому с ними врачи должны быть особенно терпеливы и доброжелательны. "Эмоциональное состояние многих людей сильно пострадало, наши врачи и медицинские работники понимают это очень хорошо и со своей стороны делают все, чтобы оказать украинским беженцам необходимую медицинскую помощь и поддержать их морально", - отметила Исаевска.

Ида-Вируская центральная больница оказывает неотложную медицинскую помощь военным беженцам из Украины в ахтмеском подразделении (ул. Илмаяама, 12) и проводит общий медосмотр в ярвеском подразделении (Ярвеский дом здоровья, ул. Рави, 10d). Общий медосмотр можно пройти ежедневно. Приемные часы: ПН., СР., ПТ. с 14.00 до 16.00, ВТ., ЧТ. с 11.00 до 13.00.