Новые дома полиции и спасателей будут готовы в следующем году

- С появлением кохтла-ярвеского дома мы избавимся от тесноты в йыхвиском здании, - сказал идаский префект Тарво Крууп, по словам которого расположенные сейчас в Кохтла-Ярве помещения не соответствуют современным требованиям. Расположенное в Йыхви здание Идаской префектуры оказалось в итоге меньше, чем планировалось до строительства, ведь когда здание проектировали, имел место экономический бум, а строительство здания выпало на начавшийся в 2008 году экономический спад, когда пришлось сворачивать первоначальные планы.