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Новые дома полиции и спасателей будут готовы в следующем году

Совместные здания в Кохтла-Ярве и Кивиыли обойдутся в 9 миллионов евро
Эрик Калда
, журналист
Новые дома полиции и спасателей будут готовы в следующем году
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Площадь находящегося сейчас в стадии строительства кохтла-ярвеского совместного здания составит вместе со вспомогательными зданиями 2600 квадратных метров, а строят новый дом рядом с нынешним домом полиции на месте снесенного здания бывшего стройтреста.
Площадь находящегося сейчас в стадии строительства кохтла-ярвеского совместного здания составит вместе со вспомогательными зданиями 2600 квадратных метров, а строят новый дом рядом с нынешним домом полиции на месте снесенного здания бывшего стройтреста. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Начавшееся в Кохтла-Ярве и Кивиыли строительство зданий полиции и спасателей обойдется государству более чем в 9 миллионов евро, а готовы они будут в первой половине следующего года.

- С появлением кохтла-ярвеского дома мы избавимся от тесноты в йыхвиском здании, - сказал идаский префект Тарво Крууп, по словам которого расположенные сейчас в Кохтла-Ярве помещения не соответствуют современным требованиям. Расположенное в Йыхви здание Идаской префектуры оказалось в итоге меньше, чем планировалось до строительства, ведь когда здание проектировали, имел место экономический бум, а строительство здания выпало на начавшийся в 2008 году экономический спад, когда пришлось сворачивать первоначальные планы.

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