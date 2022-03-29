Для управления образованием, культурой и спортом в Нарве не нашлось достойного кандидата

Нарвская горуправа безрезультатно завершила конкурс по поиску нового руководителя отдела культуры. Названный отдел, через который проходит львиная доля городского бюджета, управляет сферой собственно культуры, а также образованием и спортом.

Лариса Дегель. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Исполнять обязанности руководителя отдела продолжит чиновница Лариса Дегель, по своей основной должности заведующая сферой образования.

Прошлым руководителем отдела культуры Нарвской горуправы была Виктория Лутус. Она занимала эту должность около двадцати лет - с января 2003 года. После местных выборов в октябре 2021 года Лутус предпочла работе в команде мэра Катри Райк кресло оппозиционного депутата горсобрания - и в ноябре покинула чиновничью должность.

Конкурс соискателей на освободившееся место Нарвская горуправа объявила в начале 2022 года, документы от кандидатов принимали до 24 января. Поступило семь заявлений, затем четыре кандидата прошли во второй тур, где состоялись интервью с членами конкурсной комиссии. В комиссию входили наряду с мэром два представителя горсобрания и городской секретарь.

Мэр Нарвы Катри Райк изначально высказывала некоторый скепсис насчет того, что из заявленных кандидатов удастся выбрать подходящего одного. Невзирая на это, были проведены последовательно все отборочные туры, и в итоге, действительно, ни один из претендентов не получил высшего одобрения.

- Самый сильный из кандидатов не оказался заинтересованным в получении этой должности, - констатировала Райк в комментарии "Северному побережью".

Она считает, что работа с и.о. руководителя Ларисой Дегель уже хорошо наладилась: "У нас поставлены общие цели".

К таковым целям Райк отнесла прежде всего предстоящее широкое обсуждение и утверждение проекта стратегии развития муниципального образования. В текущем году, как подчеркнула мэр, в Нарве не будет закрыта ни одна школа или детский сад. При этом обсуждается с Минобразования дальнейшая судьба Нарвской школы для взрослых.

Также обсуждается, по словам Райк, тема помощи учащимся с особыми потребностями, которые учатся в Паюской школе Нарвы.

Что касается поддержки спорта в Нарве, то для дальнейшего развития этой сферы местные власти, по словам Райк, пригласят в качестве консультантов представителей Олимпийского комитета Эстонии. "Мы сами здесь не умеем анализировать, что правильно, а что неправильно", - отметила она.

- Общими с Ларисой (Дегель) усилиями мы справимся с теми серьезными вызовами, которые сегодня стоят перед нами, - сказала Райк, подтверждая, что повторного конкурса для поиска руководителя отдела культуры не планируется.

В настоящее время команда Райк также готовит реструктуризацию всей Нарвской горуправы. По ранее озвучивавшемуся видению, от отдела культуры в его сегодняшнем виде стоит отрезать отдел образования. Более детального проекта структурной реформы публично еще не представлено.