Телефонные мошенники вновь выманили у жителей Ида-Вирумаа крупную сумму

Напуганная женщина под руководством мошенников установила на свой компьютер программу AnyDesk, с помощью которой мошенники якобы восстановили поврежденные файлы на компьютере женщины и разрешили ситуацию. Помимо прочего, во время телефонного разговора женщине было предложено ввести коды ее банковского счета, в результате чего с ее банковского счета было снято 29 472 евро, которые она должна была получить обратно в ближайшее время. К сожалению, женщина не получила деньги обратно, и она обратилась в полицию.