Телефонные мошенники вновь выманили у жителей Ида-Вирумаа крупную сумму

16 мая жительнице волости Йыхви поступила серия телефонных звонков от мошенников, выдававших себя за сотрудников Кассы здоровья и банка. Один раз они заявили, что Касса здоровья не произвела женщине выплату в прошлом году. Затем ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на счете женщины происходят подозрительные транзакции.
Напуганная женщина под руководством мошенников установила на свой компьютер программу AnyDesk, с помощью которой мошенники якобы восстановили поврежденные файлы на компьютере женщины и разрешили ситуацию. Помимо прочего, во время телефонного разговора женщине было предложено ввести коды ее банковского счета, в результате чего с ее банковского счета было снято 29 472 евро, которые она должна была получить обратно в ближайшее время. К сожалению, женщина не получила деньги обратно, и она обратилась в полицию.
Бабушку напугали неприятностями для внука
21 мая жительнице Нарвы позвонил мошенник и сообщил, что ее внук попал в аварию и ему нужны деньги, чтобы покрыть расходы на лечение и избежать судебного разбирательства. В дверь женщины постучали, чтобы потребовать денег, и она передала мошенникам 6500 евро.