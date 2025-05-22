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Чт, 22.05.2025
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Телефонные мошенники вновь выманили у жителей Ида-Вирумаа крупную сумму

Полиция. Иллюстративное фото.

16 мая жительнице волости Йыхви поступила серия телефонных звонков от мошенников, выдававших себя за сотрудников Кассы здоровья и банка. Один раз они заявили, что Касса здоровья не произвела женщине выплату в прошлом году. Затем ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на счете женщины происходят подозрительные транзакции.

Напуганная женщина под руководством мошенников установила на свой компьютер программу AnyDesk, с помощью которой мошенники якобы восстановили поврежденные файлы на компьютере женщины и разрешили ситуацию. Помимо прочего, во время телефонного разговора женщине было предложено ввести коды ее банковского счета, в результате чего с ее банковского счета было снято 29 472 евро, которые она должна была получить обратно в ближайшее время. К сожалению, женщина не получила деньги обратно, и она обратилась в полицию.

Бабушку напугали неприятностями для внука

21 мая жительнице Нарвы позвонил мошенник и сообщил, что ее внук попал в аварию и ему нужны деньги, чтобы покрыть расходы на лечение и избежать судебного разбирательства. В дверь женщины постучали, чтобы потребовать денег, и она передала мошенникам 6500 евро.

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Йыхви
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