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Полиция займется расследованием правомочности использования Репинским компенсаций расходов

Эрик Гамзеев
, журналист
Полиция займется расследованием правомочности использования Репинским компенсаций расходов
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Мартин Репинский рассказывал о своем мерсе 2017 года: "Двухлитровый двигатель, 140 киловатт. И расход топлива меня совершенно удивил, в среднем при езде по городу - шесть литров на сотню. По шоссе - даже меньше четырех".
Мартин Репинский рассказывал о своем мерсе 2017 года: "Двухлитровый двигатель, 140 киловатт. И расход топлива меня совершенно удивил, в среднем при езде по городу - шесть литров на сотню. По шоссе - даже меньше четырех". Фото: Eero Vabamägi

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, заслушав пояснения Мартина Репинского относительно использования им компенсаций расходов, решила отправить собранные материалы в полицию.

По сообщению пресс-службы Рийгикогу, приглашенный на заседание комиссии Репинский объяснил прозвучавшие в прессе утверждения относительно возможного использования им публичных средств на финансирование побочной деятельности и покрытие расходов третьих лиц. Комиссия решила попросить бюро Центральной криминальной полиции по расследованию коррупционных преступлений расследовать данное дело для проверки наличия признаков виновного деяния.

Председатель комиссии Эдуард Одинец сказал, что у комиссии было два варианта: либо удовлетвориться ответами Репинского, сказать, что проблем нет, и забыть о происшедшем, либо поручить компетентным людям углубиться в эту тему и затем решить, было происходившее корректным или нет. "Поскольку некоторые темы повисли в воздухе и вызвали сомнения, мы решили, что пусть дальше это изучат те, чьей работой это является. Наша комиссия - не следственный орган", - пояснил председатель комиссии.

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