Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, заслушав пояснения Мартина Репинского относительно использования им компенсаций расходов, решила отправить собранные материалы в полицию.
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Полиция займется расследованием правомочности использования Репинским компенсаций расходов
Полиция займется расследованием правомочности использования Репинским компенсаций расходов
По сообщению пресс-службы Рийгикогу, приглашенный на заседание комиссии Репинский объяснил прозвучавшие в прессе утверждения относительно возможного использования им публичных средств на финансирование побочной деятельности и покрытие расходов третьих лиц. Комиссия решила попросить бюро Центральной криминальной полиции по расследованию коррупционных преступлений расследовать данное дело для проверки наличия признаков виновного деяния.