Полиция займется расследованием правомочности использования Репинским компенсаций расходов

Председатель комиссии Эдуард Одинец сказал, что у комиссии было два варианта: либо удовлетвориться ответами Репинского, сказать, что проблем нет, и забыть о происшедшем, либо поручить компетентным людям углубиться в эту тему и затем решить, было происходившее корректным или нет. "Поскольку некоторые темы повисли в воздухе и вызвали сомнения, мы решили, что пусть дальше это изучат те, чьей работой это является. Наша комиссия - не следственный орган", - пояснил председатель комиссии.