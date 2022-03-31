В программе весеннего концерта Нарвского симфонического оркестра - каскад премьер

В программе весеннего концерта Нарвского симфонического оркестра несколько премьер. Впервые в качестве солирующего инструмента прозвучит фагот, представленный в его двух стилевых ликах - барочном и современном.

Впервые нарвские музыканты исполнят произведения Эйтора Вилла-Лобоса - бразильского композитора, автора почти двух тысяч музыкальных сочинений, основоположника бразильской национальной музыки и страстного почитателя творчества Иоганна Себастьяна Баха.

Впервые в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром выступит профессор Эстонской академии музыки и театра, концертмейстер группы фаготов Эстонского государственного симфонического оркестра Пеэтер Сарапуу, музыкант-виртуоз исполнит концерты для фагота и оркестра Антонио Вивальди и Эйтора Вилла-Лобоса.

- Нарвский симфонический оркестр подготовил новую программу из сочинений австрийских, итальянских, бразильских и эстонских композиторов, которые прославили музыкой свою родину, - подчеркивает дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура. - Слушатели "побывают" не только в разных столетиях, но и смогут окунуться в разные музыкальные стили. Блестящее барокко Вивальди и изысканный классицизм Моцарта будут контрастировать оригинальной авангардности Эйтора Вилла-Лобоса и фольклорной лиричности Хейно Эллера, крупнейшего эстонского композитора XX века, 105-летие которого 7 марта отмечалось в Эстонии. Мы исполним пять его пьес для струнного оркестра.

Солист новой программы - профессор Эстонской академии музыки и театра, концертмейстер группы фаготов Государственного симфонического оркестра Эстонии Пеэтер Сарапуу.

- Блестящий фаготист-виртуоз, много концертирующий как в камерных ансамблях, так и с симфоническими оркестрами, - рассказывает Щура. - Откроет наш концерт одно из наиболее популярных сочинений бразильского композитора Эйтора Вилла-Лобоса - ария из Бразильской бахианы №5. В оригинале это произведение было написано для гитары и сопрано, но имеет огромное количество аранжировок и переложений от большого симфонического оркестра до небольших инструментальных ансамблей. У нас оно прозвучит в переложении для струнного оркестра.