В субботу, 2 апреля в 14.00 в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца состоится благотворительный концерт ансамбля "Перелаз" из украинского землячества "Два кольоры" и группы танцевального ансамбля "Вирулане" из Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход - свободный.
Самодеятельные артисты хотят помочь детям беженцев
"Перелаз" был создан в 2016 году, музыкальным руководителем является Владимир Потапенко, скрипач и вокалист. Борис Тутука - гитара и вокал, Татьяна Ивушкина - вокал. Коллектив исполняет украинские авторские, народные, обрядовые песни, знакомит слушателей с народными играми, обрядами и танцами. Трио участвовало в фестивалях, тематических вечерах и праздничных концертах. Энтузиасты всегда задают настроение на открытии тематических выставок Украинского музея. За шесть лет "Перелаз" узнали не только в Эстонии, но и в Финляндии, Польше, Латвии, Украине.
- Мы не устанавливали плату за вход, но если у зрителей есть возможность и желание поддержать людей, попавших в большую беду, они могут пожертвовать деньги в нашу копилку - украинское землячество собирает средства для помощи людям, уехавшим от войны. В первую очередь - детям, - сказала организатор мероприятия Татьяна Ивушкина. - Многим вынужденным переселенцам необходимы одежда, обувь, предметы гигиены, книги, игры, игрушки, а еще мы мечтаем свозить ребят на экскурсию в Таллинн. Им нужны не только вещи, но и положительные эмоции.
В программе концерта, который продлится около полутора часов, прозвучат украинские песни и будут представлены эстонские народные танцы.