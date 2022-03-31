Айли Ильвес: Духовная поддержка украинским беженцам

Сегодня пастырская работа является добровольной. Пастырскую работу в центрах размещения военных беженцев организует священник-советник вместе с руководителями групп пастырского попечения региональных, таллиннских, тартуских, пярнуских и вирумааских приемных пунктов.

В контексте услуг по охране психического здоровья консультирование предоставляется в ситуациях, когда психологическая помощь или психологическое лечение не требуются. Где важны человеческое эмпатическое общение, духовная поддержка, слушание, облегчение эмоционального стресса, расширение прав и возможностей, обретение сил и надежды на жизнь. Консультации, финансируемые государством, предоставляются в крупных домах по уходу и по душепопечительскому телефону. Теперь в связи с кризисом беженцев отдел психического здоровья принял решение перевести пастырскую помощь на оперативный уровень для поддержки военных беженцев параллельно с психосоциальной кризисной помощью, предоставляемой Департаментом социального страхования.

Пастор - это специалист в области психического здоровья, имеющий теологическую и/или психологическую подготовку, который получил базовые знания в области кризисной работы, траура и консультирования в условиях сегодняшнего кризиса для поддержки как тех, кто непосредственно пострадал от военной травмы, так и тех, кто получил вторичную травму. Наличие у пастора христианско-богословского образования определяет его личность и подготовку. Однако пастырь - это опора, основанная на духовных, душевных, религиозных и культурных потребностях и убеждениях человека. Пастор работает с другими профессионалами, чтобы консультировать и поддерживать по экзистенциальным, духовным и религиозным темам.

Религиозные вопросы не являются приоритетными для украинского военного беженца. Важнейшими являются в первую очередь удовлетворение основных потребностей: теплое помещение, еда, сон, заботливое отношение - словом, безопасная среда. И тогда бежавшему от войны может понадобиться человек рядом, который выслушает и предложит духовную поддержку. Важно вовремя заметить проблемы с психическим здоровьем и при необходимости направить человека к другому специалисту. Не менее важно в работе пастырей по поддержке людей, бежавших от войны, их готовность помочь получившим военную травму, пройти необходимую стажировку, участвовать в супервизиях.

"Дорогой читатель, если ты знаешь, что где-то рядом с тобой приехала семья из Украины, дай им знать, что им необязательно оставаться наедине со своими заботами, но всегда можно получить духовную помощь". Айли Ильвес, координатор работы пасторов Вирумаа

Сегодня пастырская работа осуществляется в центрах размещения в Таллинне, Тарту, Пярну и Вирумаа в сотрудничестве с местными самоуправлениями.

В начале марта руководители групп приступили к планированию пастырской работы, ознакомились с пунктами приема и размещения, а также их персоналом, условиями проживания военных беженцев. Начальный опыт душепопечительской деятельности имеется, чувствуется, что потребность в этом велика. Пасторы, естественно, выполняют неожиданные задачи: сообщают необходимую информацию по официальным каналам, замечают материальные проблемы помимо духовных, обращаются с вопросами о помощи, но они также просто оказывают поддержку семьям, матерям и детям и проводят молитвы, богослужения, если люди так желают. Налажена связь между местной украинской общиной и прибывающими беженцами.

Планируется пригласить других капелланов для оказания духовной помощи украинским беженцам в рамках профессиональной помощи во взаимодействии с капелланом Министерства юстиции и отделом психического здоровья Министерства социальных дел.

Дорогой читатель, если ты знаешь, что где-то рядом с тобой приехала семья из Украины, дай им знать, что им необязательно оставаться наедине со своими заботами, но всегда можно получить духовную помощь. Контакты пастора можно получить либо через местное самоуправление, либо через руководителя группы.