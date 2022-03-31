В марте безработица снова начала расти

Если 1 марта, по данным кассы по безработице, в Ида-Вирумаа было 6180 безработных, то в конце месяца - на 300 человек больше. К концу марта уровень безработицы в уезде стал самым высоким в текущем году.

Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация лучше: на пике коронавирусных ограничений уровень безработицы в Ида-Вирумаа достигал 14,4 процента. Однако в конце марта 2019 года этот показатель был ниже, чем сейчас, - 9,7 процента.