По состоянию на 29 марта уровень безработицы в Ида-Вирумаа достигал 10,9 процента, за месяц он вырос на 0,5 процента.
В марте безработица снова начала расти
Если 1 марта, по данным кассы по безработице, в Ида-Вирумаа было 6180 безработных, то в конце месяца - на 300 человек больше. К концу марта уровень безработицы в уезде стал самым высоким в текущем году.
Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация лучше: на пике коронавирусных ограничений уровень безработицы в Ида-Вирумаа достигал 14,4 процента. Однако в конце марта 2019 года этот показатель был ниже, чем сейчас, - 9,7 процента.
Безработица в Ида-Вирумаа остается с большим отрывом самой высокой среди уездов Эстонии. Средний уровень безработицы в Эстонии составляет семь процентов, за месяц он вырос на 0,2 процента. В рейтинге по уровню безработицы за Ида-Вирумаа идет Валгамаа, где безработица составляла 9,4 процента.