Статистика показала рост эстонской экономики

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в первом квартале 2025 года в экономике Эстонии продолжилось улучшение.

- По сравнению с первым кварталом 2024 года ВВП вырос на 1,2 процента. Скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП вырос по сравнению с четвертым кварталом 2024 года на 0,1 процента, - пояснил Мюйрсепп.​