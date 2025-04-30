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Статистика показала рост эстонской экономики

Подготовка новой строительной площадки, что может визуально символизировать экономический подъем.
Подготовка новой строительной площадки, что может визуально символизировать экономический подъем. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в первом квартале 2025 года в Эстонии валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 1,2%.​

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, в первом квартале 2025 года в экономике Эстонии продолжилось улучшение.

- По сравнению с первым кварталом 2024 года ВВП вырос на 1,2 процента. Скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП вырос по сравнению с четвертым кварталом 2024 года на 0,1 процента, - пояснил Мюйрсепп.​

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Экономика
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