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Извлеченный из реки Пуртсе загрязненный грунт отвезут на свалку полукокса "VKG"

Кюлли Крийс
, журналист
Извлеченный из реки Пуртсе загрязненный грунт отвезут на свалку полукокса "VKG"
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Позапрошлым летом загрязненный грунт свозили сушиться на площадку предварительной обработки, предполагая, что спустя некоторое время его отправят на переработку в Нидерланды. Теперь ясно, что пунктом назначения будет свалка полукокса "VKG".
Позапрошлым летом загрязненный грунт свозили сушиться на площадку предварительной обработки, предполагая, что спустя некоторое время его отправят на переработку в Нидерланды. Теперь ясно, что пунктом назначения будет свалка полукокса "VKG". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Изначальный план переработать загрязненную почву в Нидерландах расстроился из-за изменения экологической политики в этой стране и роста цен.

Работы в рамках крупнейшего проекта по ликвидации остаточного загрязнения в Эстонии в загрязненных местах реки Пуртсе завершены, сообщило Министерство окружающей среды.

По словам проектного руководителя министерства Раймо Яаксоо, весь извлеченный грунт с начала прошлого года подсыхал на площадке предварительной обработки близ пюссиской подстанции и готов к транспортировке к месту окончательной утилизации.

- Если изначально планировалось отправить загрязненный грунт в Нидерланды, чтобы там очистить его методом термической обработки на перерабатывающем заводе и использовать в качестве наполнителя, то теперь этот вариант не рассматривается, - в качестве причин Яаксоо назвал изменение экологической политики в Нидерландах и сильное подорожание морских перевозок и топлива для термообработки. В настоящий момент есть договоренность, что грунт отвезут на свалку полукокса "VKG".

Окончательная утилизация грунта - важная часть запущенного четыре года назад проекта по ликвидации остаточного загрязнения, поэтому в изменившихся условиях эти работы пришлось выделить в отдельный тендер, который продлится еще четыре недели. В рамках конкурса госпоставки министерство ищет партнера, который доставит загрязненную почву на свалку "VKG" не позднее 1 декабря.

Из загрязненных речных отложений, свезенных на площадку предварительной обработки, извлечены камни, и грунт на площадке достаточно подсох.

Площадка размером около 11000 квадратных метров, обустроенная рядом с пюссиской подстанцией, была оборудована системой сбора фильтрата и маслоуловителем. Очищенный фильтрат, пропущенный через маслоуловитель, направляли в природу.

В ходе ликвидации остаточного загрязнения "Pinnasepuhastuse OÜ" очистило 10,4 километра старого русла реки Пуртсе и построило 7 километров нового русла. На очищенных и благоустроенных участках реки созданы шлюзы и искусственные пороги, которые создают благоприятные условия для миграции и нереста рыб и придают местности естественный вид. Вдобавок обезопасили значительную часть территории фенольного болота площадью 14 гектаров.

Работы начались в начале 2018 года и продлятся до конца текущего года. Проект финансируют Фонд солидарности Европейского союза и эстонское государство.

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