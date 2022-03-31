Лаконично и красочно: школьники рисовали мир

Всемирное благотворительное движение "Лайонс" проводит международный детский конкурс плакатов о мире, в котором кохтлаярвесцы участвуют уже 15 лет. На призыв выразить свои мысли откликнулись Кохтла-Ярвеская и Ахтмеская школы искусств.

Президент кохтла-ярвеского лайонс-клуба Хельги Коплиорг сказала, что поступило 15 плакатов, меньше обычного, но организаторы связывают низкую активность с пандемией: много времени школьники учились удаленно, не хватало времени у наставников.