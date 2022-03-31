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Лаконично и красочно: школьники рисовали мир

Ирина Кивисельг
, журналист
Лаконично и красочно: школьники рисовали мир
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Алиса Вернидуб мечтает о том, чтобы все люди мира жили дружно.
Алиса Вернидуб мечтает о том, чтобы все люди мира жили дружно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеском Музее сланца подвели итог регионального этапа всемирного конкурса детских плакатов о мире - тема нынешнего года "Мы все связаны друг с другом" сейчас звучит особенно актуально.

Всемирное благотворительное движение "Лайонс" проводит международный детский конкурс плакатов о мире, в котором кохтлаярвесцы участвуют уже 15 лет. На призыв выразить свои мысли откликнулись Кохтла-Ярвеская и Ахтмеская школы искусств.

Президент кохтла-ярвеского лайонс-клуба Хельги Коплиорг сказала, что поступило 15 плакатов, меньше обычного, но организаторы связывают низкую активность с пандемией: много времени школьники учились удаленно, не хватало времени у наставников.

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