В Кохтла-Ярвеском Музее сланца подвели итог регионального этапа всемирного конкурса детских плакатов о мире - тема нынешнего года "Мы все связаны друг с другом" сейчас звучит особенно актуально.
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Лаконично и красочно: школьники рисовали мир
Лаконично и красочно: школьники рисовали мир
Всемирное благотворительное движение "Лайонс" проводит международный детский конкурс плакатов о мире, в котором кохтлаярвесцы участвуют уже 15 лет. На призыв выразить свои мысли откликнулись Кохтла-Ярвеская и Ахтмеская школы искусств.
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