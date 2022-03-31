Во второй половине следующей недели в Йыхви распахнет двери ресторан быстрого питания американской сети "KFC", предлагающей в основном блюда из курицы, приготовленные во фритюре.
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В Йыхви открывается американский ресторан блюд из курицы
В Йыхви открывается американский ресторан блюд из курицы
Ресторан быстрого питания расположен в новом здании, построенном на парковке йыхвиского "Pargi Keskus". В ресторане есть 70 посадочных мест и электронные киоски самообслуживания.
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