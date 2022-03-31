В Йыхви открывается американский ресторан блюд из курицы

Менеджер по маркетингу "KFC" в странах Балтии Анетт Кутти сказала, что в йыхвиском ресторане приступят к работе 15 человек. "В меню йыхвиского ресторана есть все хиты "KFC" - от легендарного ведерка с курицей до бургера "Zinger" и сочных тортилий", - сказала она, добавив, что блюда готовятся на месте вручную из мяса кур, выращенных в Литве.