Чт, 31.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

В Йыхви открывается американский ресторан блюд из курицы

Северное побережье
В Йыхви открывается американский ресторан блюд из курицы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Ресторан "KFC" в Йыхви распахнет двери во второй половине следующей недели.
Ресторан "KFC" в Йыхви распахнет двери во второй половине следующей недели. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во второй половине следующей недели в Йыхви распахнет двери ресторан быстрого питания американской сети "KFC", предлагающей в основном блюда из курицы, приготовленные во фритюре.

Ресторан быстрого питания расположен в новом здании, построенном на парковке йыхвиского "Pargi Keskus". В ресторане есть 70 посадочных мест и электронные киоски самообслуживания.

Менеджер по маркетингу "KFC" в странах Балтии Анетт Кутти сказала, что в йыхвиском ресторане приступят к работе 15 человек. "В меню йыхвиского ресторана есть все хиты "KFC" - от легендарного ведерка с курицей до бургера "Zinger" и сочных тортилий", - сказала она, добавив, что блюда готовятся на месте вручную из мяса кур, выращенных в Литве.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх