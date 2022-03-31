"Ситуация совершенно новая как для нас, так и для них", - призналась директор Майдлаской школы Меэлике Аброй. В маленькой мызной школе вторую неделю учатся шесть детей, бежавших с родителями от войны в Украине.
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Школы и дети военных беженцев еще приглядываются друг к другу
Школы и дети военных беженцев еще приглядываются друг к другу
- Люди ведь прибыли из такой дали и они еще в шоке. Им потребуется время, чтобы обжиться и изучить нашу систему, - сказала Меэлике Аброй.
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