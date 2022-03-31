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Школы и дети военных беженцев еще приглядываются друг к другу

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Школы и дети военных беженцев еще приглядываются друг к другу
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Директор Майдлаской школы Меэлике Аброй сказала, что украинские дети участвуют в уроках, формирующих навыки, а вот обучение эстонскому языку еще нужно организовать.
Директор Майдлаской школы Меэлике Аброй сказала, что украинские дети участвуют в уроках, формирующих навыки, а вот обучение эстонскому языку еще нужно организовать. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Ситуация совершенно новая как для нас, так и для них", - призналась директор Майдлаской школы Меэлике Аброй. В маленькой мызной школе вторую неделю учатся шесть детей, бежавших с родителями от войны в Украине.

- Люди ведь прибыли из такой дали и они еще в шоке. Им потребуется время, чтобы обжиться и изучить нашу систему, - сказала Меэлике Аброй.

Школа предоставила в распоряжение украинцев помещение группы продленного дня, где они могут участвовать в веб-уроках своего родного государства. Социальный педагог Вирге Конар отметила, что первую неделю они даже не выходили из помещения своего класса.

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