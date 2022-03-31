Молитва за мир прозвучит под сводами православного храма Московского патриархата в рамках "Tallinn Music Week"

Международный фестиваль музыки и городской культуры, а также музыкальная конференция "Tallinn Music Week" (TMW) в этом году пройдут как в Таллинне, так впервые и в Нарве. Одно из самых влиятельных событий новой музыки в Европе запланировано в Таллинне с 4 по 6 мая, продолжение в Нарве с 7 по 8 мая.

Для проведения совместного мероприятия TMW объединил силы с нарвским фестивалем "Station Narva", который отметит свое пятилетие. У обоих фестивалей один главный организатор.

В рамках TMW в двух городах выступят около 150 артистов со всего мира. Более пятисот представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции в таллиннском "Nordic Hotel Forum" и нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT".

Молитва за мир под крышей московской патриархии

В субботу, 7 мая, музыкальную часть в Нарве откроет произведение великого эстонского композитора Арво Пярта "Da pacem Domine" (хоровое сочинение Пярта о латинской молитве за мир) под управлением Тыну Кальюсте и в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии. Исполнение пройдет в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.

Это будет первый в истории большой публичный концерт в Воскресенском соборе, принадлежащем Эстонской православной церкви Московского патриархата. TMW по сути открывает эту исполнительскую площадку, а собор открывается для более широкой публики.

В Нарвской и Причудской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата сообщили, что концерт хоровой музыки в рамках фестиваля TMW состоится по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

Нарвские священнослужители в целом приветствуют фестивальное мероприятие в храме, тем более что речь идет о хоровом пении, а нежелательных музыкальных инструментов не будет. Священник отец Андрей (Васильев) отмечает, что в творческом наследии Арво Пярта особое место занимают сочинения, навеянные религиозными переживаниями.

- Уникальность этому культурному мероприятию придает то, что концерт пройдет в стенах православного храма, одного из красивейших памятников архитектуры Эстонии. Воскресенский собор обладает неповторимой акустикой, что даст возможность с большим блеском заиграть краскам музыкальных мелодий Арво Пярта, - прокомментировал отец Андрей.

Главный организатор TMW Хелен Сильдна подтвердила, что православная церковь на стадии переговоров желала в деталях узнать, что за программа будет представлена публике в стенах храма. "Я думаю, что ключевым здесь стало творчество Арво Пярта", - отметила Сильдна, отвечая на вопрос: как фестиваль заполучил сцену в православном соборе Воскресения Христова?

Хелен Сильдна. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Два музыкальных дня в Нарве

В большей части фестиваль в Нарве сосредоточится в театральном центре "Vaba Lava". На главной сцене выступит рэпер Gameboy Tetris, который прославился несколько лет назад благодаря коллаборации с nublu для песни "Für Oksana". Также выйдут на сцену звезды фолка - "Trad.Attack!", Мари Калкун и "Curly Strings".