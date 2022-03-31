Успешный фестиваль "Tallinn Music Week" в мае расширится на Нарву. Нарвский Воскресенский кафедральный собор православной московской патриархии тоже станет сценической площадкой, открываясь для более широкой публики.
Молитва за мир прозвучит под сводами православного храма Московского патриархата в рамках "Tallinn Music Week"
Международный фестиваль музыки и городской культуры, а также музыкальная конференция "Tallinn Music Week" (TMW) в этом году пройдут как в Таллинне, так впервые и в Нарве. Одно из самых влиятельных событий новой музыки в Европе запланировано в Таллинне с 4 по 6 мая, продолжение в Нарве с 7 по 8 мая.
Для проведения совместного мероприятия TMW объединил силы с нарвским фестивалем "Station Narva", который отметит свое пятилетие. У обоих фестивалей один главный организатор.
В рамках TMW в двух городах выступят около 150 артистов со всего мира. Более пятисот представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции в таллиннском "Nordic Hotel Forum" и нарвском творческом инкубаторе "OBJEKT".
Молитва за мир под крышей московской патриархии
В субботу, 7 мая, музыкальную часть в Нарве откроет произведение великого эстонского композитора Арво Пярта "Da pacem Domine" (хоровое сочинение Пярта о латинской молитве за мир) под управлением Тыну Кальюсте и в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии. Исполнение пройдет в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе.
Это будет первый в истории большой публичный концерт в Воскресенском соборе, принадлежащем Эстонской православной церкви Московского патриархата. TMW по сути открывает эту исполнительскую площадку, а собор открывается для более широкой публики.
В Нарвской и Причудской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата сообщили, что концерт хоровой музыки в рамках фестиваля TMW состоится по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря.
Нарвские священнослужители в целом приветствуют фестивальное мероприятие в храме, тем более что речь идет о хоровом пении, а нежелательных музыкальных инструментов не будет. Священник отец Андрей (Васильев) отмечает, что в творческом наследии Арво Пярта особое место занимают сочинения, навеянные религиозными переживаниями.
- Уникальность этому культурному мероприятию придает то, что концерт пройдет в стенах православного храма, одного из красивейших памятников архитектуры Эстонии. Воскресенский собор обладает неповторимой акустикой, что даст возможность с большим блеском заиграть краскам музыкальных мелодий Арво Пярта, - прокомментировал отец Андрей.
Главный организатор TMW Хелен Сильдна подтвердила, что православная церковь на стадии переговоров желала в деталях узнать, что за программа будет представлена публике в стенах храма. "Я думаю, что ключевым здесь стало творчество Арво Пярта", - отметила Сильдна, отвечая на вопрос: как фестиваль заполучил сцену в православном соборе Воскресения Христова?
Два музыкальных дня в Нарве
В большей части фестиваль в Нарве сосредоточится в театральном центре "Vaba Lava". На главной сцене выступит рэпер Gameboy Tetris, который прославился несколько лет назад благодаря коллаборации с nublu для песни "Für Oksana". Также выйдут на сцену звезды фолка - "Trad.Attack!", Мари Калкун и "Curly Strings".
Уку Сувисте и Нарвский городской симфонический оркестр выступят на сцене Дома культуры "Ругодив".
Будет возможность посетить Кренгольм, бывшие рабочие помещения с видом на водопад, где состоятся концерты "Duo Ruut" и "Tuulikki Bartosik".
Вслед за таллиннским саундтреком, представленным на TMW в прошлом году, в Нарвской арт-резиденции на Кренгольме состоится премьера произведения "Themes For Great Cities: Tallinn & Narva", основанного на городских звуках Нарвы и Таллинна.
Нарвская музыкальная программа завершится в прибрежном арт-клубе "Ro-Ro", где фестиваль "Mägede Hääl" ("Голос гор") представит на двух сценах более десятка артистов: от аудиовизуального дуэта "Vera Vice" до "White Girl" и от словенской нойз-рок-группы "Lelee" до диджейских сетов Рауля Саареметса и Ивара Мурда.
Программа основной сцены "Station Narva" во дворе Кренгольмской мануфактуры еще составляется и будет объявлена позже.
Расписание TMW 2022:
- 4 мая - молодежная и детская программа и общественные дискуссии в Таллинне
- 5 мая - открытие TMW, музыкальная программа и экскурсии по галереям в Таллинне
- 6 мая - конференция в Таллинне в "Nordic Hotel Forum", посвященная музыкальной индустрии, концерты по всему Таллинну, открытие молодежных, детских и художественных программ в Нарве
- 7 мая - музыкально-предпринимательская конференция в Нарвском центре "OBJEKT", бесплатная городская программа и музыкальная программа в Нарве, главная сцена "Station Narva" на территории кренгольмских фабрик. В субботу вечером из Нарвы в Таллинн выдвигается ночной поезд
- 8 мая - бесплатная городская программа и концерт ко Дню матери в Нарве
- Полная программа опубликована на веб-сайте: www.tmw.ee
Лозунг - "Мы вместе" (Oleme koos)
- Эстония маленькая, наша сила в нашем единстве, - комментирует главный организатор TMW и "Station Narva" Хелен Сильдна. - Прекрасно, что Таллинн, только что получивший звание музыкального города ЮНЕСКО, пошлет музыкальное приветствие и восточной границе Эстонии. Здорово, что Нарва, третий по величине город Эстонии, готов принять нас в своих концертных залах, культурных клубах, городских парках, на променадах и встречает нас со всем гостеприимством. Радостно, что культурная столица Европы 2024 года - Тарту - тоже примет участие со своей программой.
По мнению мэра Нарвы Катри Райк, музыка может не только объединять людей, но и быть "одним из лучших лекарств от политических ран". Поэтому, как отметила Райк, TMW особенно приветствуется в приграничном городе.
- Также пора дать ясно понять, что Нарва вместе с партнерами сделает все от себя зависящее, чтобы в 2037 году город стал культурной столицей Европы, - добавила Райк, надеющаяся на получение Нарвой долгожданного европейского культурного титула, который к 2024 году заполучить не удалось.