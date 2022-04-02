Кайдо Хёвельсон: Мы должны оказать поддержку людям в кризис

Целью Центристской партии всегда было сокращение социального и экономического неравенства и сплоченное общество. Тема неравенства, к сожалению, особенно актуальна в Ида-Вирумаа, поскольку в течение долгих лет в этом регионе зарплаты были ниже, чем в других, а безработица - выше.

Налоговую политику нужно модернизировать

Из-за стремительного роста цен на топливо, электричество, газ, товары и услуги у многих людей возникли финансовые трудности. Больше всего кризис ударил по наименее защищенным и малообеспеченным людям, а также по малому бизнесу. Правительство предприняло ряд шагов, чтобы смягчить негативные последствия роста цен. Однако мы должны продолжать делать все, чтобы не допустить еще большего социального расслоения и оказать поддержку людям. Понятно, что прежде всего помощь необходимо оказывать тем, кто больше всего в ней нуждается.

Центристская партия поддерживает повышение прожиточного пособия до 200 евро. Это стало бы непосредственной финансовой поддержкой для малообеспеченных. Несмотря на рост цен, прожиточное пособие не повышалось три года. Повышение пособия необходимо, чтобы помочь безработным, людям с частичной или полной нетрудоспособностью, одиноким пенсионерам, родителям-одиночкам и многим другим, чье материальное положение является сложным.

Смягчать негативные последствия кризиса необходимо и посредством акцизной и налоговой политики. Чтобы остановить рост цен, мы предложили партнерам по коалиции пересмотреть ставки налогов на продукты питания и ставки акциза на топливо. Это значительно помогло бы людям, у которых почти все деньги уходят на питание и оплату счетов.

Система подоходного налога также нуждается в серьезной доработке, и при ее обсуждении мы также должны пересмотреть нашу налоговую политику и налоговую структуру в целом. Доля налоговых поступлений и расходов государственного сектора в Эстонии является одной из самых низких в Европейском союзе. Однако в долгосрочной перспективе это, к сожалению, не обеспечит нам высокую доступность социальных услуг и услуг здравоохранения, достойных пенсий, бесплатного образования, достойной оплаты труда и т.д. Безусловно, необходимо будет включить в повестку тему налоговых исключений для регионов. Налоговые дебаты, вероятно, станут одной из горячих тем перед парламентскими выборами.

Необходим дополнительный бюджет

Развитие государства напрямую зависит от благополучия и здоровья людей. Поэтому правительство должно пересмотреть политику и принципы финансирования социальной сферы и сферы здравоохранения. Ожидания людей в этом отношении растут, однако наше государство вкладывало в эти сферы гораздо меньше, чем в среднем по ЕС.