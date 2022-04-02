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Военный журналист Маргус Мартин: "Только дурак не чувствует страха"

Aivar Ojaperv
, ajakirjanik
Военный журналист Маргус Мартин: "Только дурак не чувствует страха"
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Фотограф "Järva Teataja" Дмитрий Котюх (слева) и журналист "Postimees" Маргус Мартин в Киеве.
Фотограф "Järva Teataja" Дмитрий Котюх (слева) и журналист "Postimees" Маргус Мартин в Киеве. Фото: Erakogu

Запланированная на неделю командировка бывшего журналиста "Virumaa Teataja", ныне журналиста "Postimees" Маргуса Мартина в Украину из-за начавшейся войны продлилась почти месяц. Мартини, как мы все его зовем, видел смерть вблизи, бежал в убежище от взрывов бомб и был свидетелем огромной воли украинцев к сопротивлению. И еще: за месяц Маргус изрядно похудел. Он сам считает, что за время пребывания в Украине сбросил десять килограммов.

Маргус Мартин должен был вернуться из недельной командировки в Украину 23 февраля. Но поскольку события развивались своим чередом - в числе прочего президент России Путин непосредственно перед началом войны признал Донецкую и Луганскую "народные республики", - командировку было решено продлить.

Маргус, фотограф "Järva Teataja" Дмитрий Котюх, имеющий корни в Украине, и опытный "военный репортер" "Postimees" Яанус Пийрсалу остались в Киеве и передавали оттуда и из других городов новости в Эстонию. В начале позапрошлой недели они вернулись на родину, вместо них от "Postimees" поехали фотограф Эрик Прозес и журналист Рауль Ранне.

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