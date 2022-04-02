Военный журналист Маргус Мартин: "Только дурак не чувствует страха"

Запланированная на неделю командировка бывшего журналиста "Virumaa Teataja", ныне журналиста "Postimees" Маргуса Мартина в Украину из-за начавшейся войны продлилась почти месяц. Мартини, как мы все его зовем, видел смерть вблизи, бежал в убежище от взрывов бомб и был свидетелем огромной воли украинцев к сопротивлению. И еще: за месяц Маргус изрядно похудел. Он сам считает, что за время пребывания в Украине сбросил десять килограммов.