Запланированная на неделю командировка бывшего журналиста "Virumaa Teataja", ныне журналиста "Postimees" Маргуса Мартина в Украину из-за начавшейся войны продлилась почти месяц. Мартини, как мы все его зовем, видел смерть вблизи, бежал в убежище от взрывов бомб и был свидетелем огромной воли украинцев к сопротивлению. И еще: за месяц Маргус изрядно похудел. Он сам считает, что за время пребывания в Украине сбросил десять килограммов.
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Военный журналист Маргус Мартин: "Только дурак не чувствует страха"
Военный журналист Маргус Мартин: "Только дурак не чувствует страха"
Маргус Мартин должен был вернуться из недельной командировки в Украину 23 февраля. Но поскольку события развивались своим чередом - в числе прочего президент России Путин непосредственно перед началом войны признал Донецкую и Луганскую "народные республики", - командировку было решено продлить.