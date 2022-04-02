Повлияли ли война в Украине и пандемия коронавируса на преступность в Ида-Вирумаа? Полиция утверждает, что во время войны уровень преступности у нас удивительным образом резко упал. Руководитель Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон подтверждает, что и пандемия коронавируса уменьшила уличную преступность и, возможно, даже предотвратила семейные ссоры на почве ревности.
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Прокурор Гарди Андерсон: COVID сократил число ссор на почве ревности
Прокурор Гарди Андерсон: COVID сократил число ссор на почве ревности
- Когда вы смотрите на статистику преступности за прошлый год в Ида-Вирумаа, вас охватывает скорее радость или тревога?