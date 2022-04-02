Сб, 2.04.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Прокурор Гарди Андерсон: COVID сократил число ссор на почве ревности

Эрик Калда
, журналист
Прокурор Гарди Андерсон: COVID сократил число ссор на почве ревности
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Гарди Андерсон говорит, что участившиеся в последний год случаи международного телефонного мошенничества являются серьезной проблемой для прокуратуры, поскольку напасть на след мошенников и вернуть деньги крайне сложно.
Гарди Андерсон говорит, что участившиеся в последний год случаи международного телефонного мошенничества являются серьезной проблемой для прокуратуры, поскольку напасть на след мошенников и вернуть деньги крайне сложно. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Повлияли ли война в Украине и пандемия коронавируса на преступность в Ида-Вирумаа? Полиция утверждает, что во время войны уровень преступности у нас удивительным образом резко упал. Руководитель Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон подтверждает, что и пандемия коронавируса уменьшила уличную преступность и, возможно, даже предотвратила семейные ссоры на почве ревности.

- Когда вы смотрите на статистику преступности за прошлый год в Ида-Вирумаа, вас охватывает скорее радость или тревога?

- Я скорее довольна: преступность значительно не выросла, число тяжких преступлений не выросло. Довольна и тем, что люди замечают преступления, сообщают о них и все больше осознают собственную роль в борьбе с преступностью.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх