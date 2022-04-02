Прокурор Гарди Андерсон: COVID сократил число ссор на почве ревности

Гарди Андерсон говорит, что участившиеся в последний год случаи международного телефонного мошенничества являются серьезной проблемой для прокуратуры, поскольку напасть на след мошенников и вернуть деньги крайне сложно.

Повлияли ли война в Украине и пандемия коронавируса на преступность в Ида-Вирумаа? Полиция утверждает, что во время войны уровень преступности у нас удивительным образом резко упал. Руководитель Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон подтверждает, что и пандемия коронавируса уменьшила уличную преступность и, возможно, даже предотвратила семейные ссоры на почве ревности.