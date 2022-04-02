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Андрес Пуустусмаа закрыл перед собой дверь в Россию, а Кирилл Кяро - нет

Фотогалерея встречи в Нарве
Ирина Кивисельг
, журналист
Андрес Пуустусмаа закрыл перед собой дверь в Россию, а Кирилл Кяро - нет
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Андресу Пуустусмаа и Кириллу Кяро в Кохтла-Ярвеской гимназии пришлось отвечать на вопросы не только о кино, но и о жизни.
Андресу Пуустусмаа и Кириллу Кяро в Кохтла-Ярвеской гимназии пришлось отвечать на вопросы не только о кино, но и о жизни. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг в Кохтла-Ярвескую гимназию приехали эстонские знаменитости кинематографа - актер, режиссер Андрес Пуустусмаа ("1814", "Ваша честь" и еще около 30 кинолент) и актер Кирилл Кяро ("Нюхач", "Лучше, чем люди" и т.д.). Оба много лет жили и работали в России. В беседе со школьниками рассказали о своем творчестве и непростой ситуации, из-за которой им пришлось срочно возвращаться на родину.

Знаменитые киношники, а вместе с ними и политический деятель, бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт приехали в Ида-Вирумаа, чтобы поговорить с молодежью о культуре и творчестве. Первая встреча состоялась в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, много говорили о кино и актерской профессии, но и злободневные темы не остались в стороне.

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