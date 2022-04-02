Андрес Пуустусмаа закрыл перед собой дверь в Россию, а Кирилл Кяро - нет

Андресу Пуустусмаа и Кириллу Кяро в Кохтла-Ярвеской гимназии пришлось отвечать на вопросы не только о кино, но и о жизни.

В четверг в Кохтла-Ярвескую гимназию приехали эстонские знаменитости кинематографа - актер, режиссер Андрес Пуустусмаа ("1814", "Ваша честь" и еще около 30 кинолент) и актер Кирилл Кяро ("Нюхач", "Лучше, чем люди" и т.д.). Оба много лет жили и работали в России. В беседе со школьниками рассказали о своем творчестве и непростой ситуации, из-за которой им пришлось срочно возвращаться на родину.