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Проживающие в Турции россияне оказались в трудном положении из-за санкций

Вамбола Пааво
, журналист
Проживающие в Турции россияне оказались в трудном положении из-за санкций
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Скоро россияне начнут продавать квартиры в этих домах, ведь денежные краны закрылись.
Скоро россияне начнут продавать квартиры в этих домах, ведь денежные краны закрылись. Фото: Erakogu

Война в Украине взбудоражила социальные сети. Интересно наблюдать за жизнью бывших россиян на курортах Турции. Им там сейчас нелегко.

Во имя лучшей жизни они много лет назад покинули родину. Это могли позволить себе жители больших городов, главным образом Москвы и Петербурга, где доходы высокие. Они приобретали недвижимость в районе Анталии-Алании и наслаждались солнцем и морем. Жизнь там до сих пор была дешевой. На пару сотен евро в месяц можно было прожить хорошо.

Хорошая жизнь закончилась внезапно

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