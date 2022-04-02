Проживающие в Турции россияне оказались в трудном положении из-за санкций

Во имя лучшей жизни они много лет назад покинули родину. Это могли позволить себе жители больших городов, главным образом Москвы и Петербурга, где доходы высокие. Они приобретали недвижимость в районе Анталии-Алании и наслаждались солнцем и морем. Жизнь там до сих пор была дешевой. На пару сотен евро в месяц можно было прожить хорошо.